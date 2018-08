Verzicht aus Tierliebe

© Rinderspacher, Manfred Rinderspacher, Keine Veröffentlichung ohne Namensnennung.

Trotz aller Freude über den Nachwuchs in der Auerochsen-Familie gibt es auch einen Wermutstropfen. Denn vor vier Jahren sind die Großmutter des vor wenigen Tagen neugeborenen Kälbchens und eine weitere Kuh im Dossenwald verendet. Die Obduktion hat damals ergeben, dass die Tiere falsch gefüttert wurden. Die Ur-Rinder hatten frisch geschnittene Eibenzweige zu sich genommen. Eine Pflanze, deren Verzehr bei Tieren schon in geringen Mengen zum Tod führt.

Pferde gelten als besonders gefährdet. Bei ihnen können schon 100 bis 200 Gramm Nadeln tödlich sein. Bei Rindern treten bei etwa 500 Gramm Vergiftungserscheinungen auf, die sie meistens nicht überleben.

So erging es auch den beiden Auerochsenweibchen auf der Rheinau. Da ihre beiden wenige Wochen alten Kälber nach ihrem Tod muttelos waren, mussten sie von Menschenhand aufgezogen werden.

Artgerechte Ernährung

Nun besteht jedoch in den städtischen Parks und Gehegen Fütterungsverbot. Und die allermeisten Besucher halten sich ja auch daran, wie Revierförster Norbert Krotz versichert. Zum Glück, denn weder so mancher Grünschnitt noch Essensreste sind geeignete und artgerechte Nahrungsmittel für Wildtiere. Sie damit zu füttern, hat mit Fürsorge und Zuneigung rein gar nichts zu tun. Deshalb müssen sich alle Besucher strikt an das Fütterungsverbot halten, ohne Ausnahme. Und zwar aus Tierliebe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018