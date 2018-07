Verzweifelte Menschen beklagen hohe Mieten

Anzeige

Die Angst, wegen der immer weiter steigenden Mieten aus dem Stadtteil verdrängt zu werden, sei groß, klagt der erste Offene Stadtteiltreff in der Neckarstadt an. Wer kann sich die Miete nach einer Sanierung seiner Wohnung noch leisten? Diese Frage wurden bei dem Treffen der Initiativen „FairMieten“ und „Wem gehört die Stadt?“ (WGDS) im Bürgerhaus Neckarstadt-West diskutiert. Über allem stand das Thema: Wem gehört die Neckarstadt?

„Es gibt in Neckarstadt-Ost und Neckarstadt-West zwar noch Wohnungen zu fünf bis sechs Euro pro Quadratmeter kalt“, berichtete Karlheinz Paskuda von der Mieterpartei. Durch Verdrängung von Altmietern und bei Neuvermietung zu circa elf bis 14 Euro pro Quadratmeter kalt seien aber im Viertel durch die „ortsüblichen Vergleichsmiete“ auch die Bestandsmieten gestiegen.

Wem gehört die Stadt? Das soll laut Diskussion die vielleicht wichtigste soziale Frage dieser Zeit sein. Die Politik versuche seit Jahren, eine Antwort darauf zu finden – bislang ohne Erfolg, so Karlheinz Paskuda. Die zaghaften Interventionen der Regierenden stoppten nicht den „Raubzug der Immobilienwirtschaft“. „Die Verdrängung ist zum Geschäftsmodell geworden“, sagte Ursula Jochim von FairMieten. Beispielsweise habe ein Frankfurter Immobilien-Investor komplette Häuser in der Uhland- und Max-Joseph-Straße durch Räumungsklagen, Baustellenmobbing und eklatante Mieterhöhungen nach Luxussanierung „entmietet“. Eine Mannheimer Baugenossenschaft habe zudem in der Uhland-/Ecke Verschaffelt- und Lenaustraße 48 Wohnungen modernisiert und danach die Miete um 38 bis 50 Prozent erhöht. In der Kobellstraße hätten die noch verbliebenen Mieter fast zwei Jahre hinter einer Plane leben müssen.