Viele Besucher trotz des Regens

Neben dem Zentrum sind die verschiedenen Viertel wichtig für das Lebensgefühl einer Stadt. Auch in Mannheim engagieren sich immer mehr Menschen für ihr Umfeld, zum Beispiel im Stadtteil Neuhermsheim, wo die Bewohner, Einrichtungen, Geschäftsleute und Vereine am Samstag ihr jährliches Stadtteilfest feierten und ein Stück gelebte Nachbarschaft präsentierten.

Das Mitmach-Angebot begeisterte Andi (6), Mia (5), Emily (4) und die anderen jungen Besucher: Ob tierische Luftballonmodellagen von Magic Mike, Tischkickern und Malen am Stand der Mobilen Jugendarbeit, Schminken und Glitzertattoos der Kinderhäuser und DJK St. Pius, Blumenpflanzen bei BS Haus & Garten oder Dosenwerfen am Stand der VR Bank Rhein Neckar – überall bildeten sich Schlangen. Die Erwachsenen genossen Kaffee, Kuchen und Cocktails, serviert vom Chor Neue Töne, sowie die von Mitgliedern der Spielvereinigung 07 Mannheim e.V. zubereiteten Grillspezialitäten oder eine köstliche Paella am Stand von GRES Spanienfliesen.

Zusammenhalt durch Ehrenamt

Frank Slimianev am Grillstand der Spielvereinigung engagiert sich seit dem ersten Stadtteilfest in Neuhermsheim vor 13 Jahren ehrenamtlich für seinen Verein. „Weil es Spaß macht und dem Verein gut tut; ohne Ehrenamtliche kann kein Verein bestehen – wichtig ist auch der Zusammenhalt“, sagte er. Das Stadtteilfest, das inzwischen eine langjährige Tradition hat, ist eine Veranstaltung für alle Generationen und Nationalitäten. Das bewährte Konzept hat erneut funktioniert, nicht zuletzt dank vieler Sponsoren.

Es war ein tolles Familienfest. Alle Generationen waren vertreten und feierten ausgelassen und gesellig miteinander. Auf der Bühne bereiteten verschiedene Kindergruppen den Besuchern viel Freude mit Gesang und Tanz. „Die Kinder sind immer so süß und überhaupt finde ich das Neuhermsheimer Stadtteilfest immer sehr schön“, erklärte Franziska Mathias von den „Lödies“. Die Tanzgruppe der „Löwenjäger“ aus Käfertal begeisterte ebenfalls das Publikum. Neben Volker Schwab führten die sechzehnjährige Helena Striehl und die fünfzehnjährige Caroline Becker durch das Nachmittagsprogramm. Und die beiden jungen Moderatorinnen haben ihre Premiere hervorragend gemeistert.

Der zweite heftige Regenschauer kam kurz vor der Umbaupause. Doch die Neuhermsheimer ließen sich davon nicht vertreiben. Sie rückten unter den Dehof-Arkaden noch ein bisschen enger zusammen und feierten fröhlich in geselliger Runde weiter. So auch Gerhard und Ingeborg Reiser vom Lindenhof. „Wir kommen jedes Jahr, die Leute hier geben sich so viel Mühe, an den Ständen ist alles selbst gemacht und auch das Essen ist sehr gut.“ Die Besucher trotzten dem Regen, denn an den Pavillons der Vereine, Einrichtungen und Geschäftsleute sowie der zwei Bürgerinitiativen bi-nobl und Jugendtreff Neuhermsheim gab es allerhand zu entdecken.

Mit Songs der 80er Jahre lockte die Band Secret Three nach dem Regenschauer wieder ins Freie. Super Stimmung auch am Abend beim Auftritt der Band Shebeen mit Andrea Josten und „Mr. Soul“ Shave Randle. Die Bandmitglieder hatten sichtlich Spaß und rissen das begeisterte Publikum einfach mit. Vor der Bühne wurde ausgelassen getanzt.

„Unser Fest ist auch zum 13. Mal ganz wunderbar gewesen“, zog Heike Becker, die das Fest wieder zusammen mit Volker Schwab und Heiko Striehl organisiert hatte, tags darauf eine positive Bilanz. Mit dem Verkauf der neuen Unterstützerbänder sei zudem bereits ein erster Grundstein für das Fest 2020 gelegt worden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019