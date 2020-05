Viele kleine Mutmacher

Ein Kuvert, plötzlich entdeckt im Briefkasten des Pfarrhauses Wallstadt, hat dort für besondere Freude und Überraschung gesorgt: Diakon Bernhard Kohl öffnete es und fand folgenden Text: „Lieber Bernhard, das Geld habe ich durch das Maskennähen verdient und wollte es den syrischen Flüchtlingskindern im Libanon spenden (Kinderfastenaktion). Liebe Grüße Lia.“ Dazu steckten 50 Euro in dem Umschlag. „Auch bei den Kleinen gibt es Mutmacher, die uns zu solidarischem und kreativem Denken anregen“, folgert daraus Daniel Kunz, der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena.

Denn für ihn ist das nur eines von vielen Beispielen. „Es ist unsagbar schön, zu erleben, auf was Menschen alles kommen“, freut er sich über viele „Mutmacher“, die auch in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie an ihre Mitmenschen denken und christliches Engagement zeigen. So haben Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) von St. Laurentius einen Großeinkauf gemacht. Sie unterstützten die Aktion „Gaben.Geben.Leben“ mit 80 Päckchen für Wohnsitzlose. Darin packten sie haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung, um Menschen in prekären Lebenssituationen zu unterstützen. Initiiert wurde das Projekt von vier Studenten der Katholischen Hochschule Freiburg im Studiengang „Angewandte Theologie und Soziale Arbeit“, die gerade in Mannheimer Kirchengemeinden im Praxissemester sind.

Die Mitglieder der kfd Theresia von Avila, Frauen aus Feudenheim und Wallstadt, haben Kekse gebacken und verteilt – „um zu zeigen, dass Kirche einfach für die Menschen da ist“, so Pfarrer Kunz anerkennend. pwr

