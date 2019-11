Viele Laternen für St. Martin

Hoch erhobenen Hauptes trabt ein Pferd mit glänzendem braunem Fell auf der Rheinau die Straße entlang. Auf der Stute thront eine Reiterin mit langem rotem Mantel, die den heiligen Martin darstellt. Hinter ihr flaniert eine Schar Erwachsene und vor allem Kinder, die stolz ihre Laterne an einem Stock vor sich halten. Los ging es am Montagabend vor der Versöhnungskirche am Marktplatz.

Der große Martinszug ist einer von zahlreichen Ereignissen, die der Gemeinnützige Verein Rheinau e.V. auf die Beine stellt. „Wir wollen die Leute miteinander verbinden“, sagt Andreas Schäfer, seit kurzem erster Vorsitzender des Vereins. Gemeinsam mit Beisitzer Michael Lösch und Rebecca Beteta gehört Schäfer zu den Hauptorganisatoren des Umzugs innerhalb des Vereins. Unterstützt werden sie von der der Freiwilligen Feuerwehr, der Gärtnerei Kull und dem Förderverein der Pfingstbergschule.

Tradition soll beibehalten werden

Einige Mütter und Väter schieben Babys und Kleinkinder im Wagen, die mit großen Augen das Spektakel um sich herum betrachten. Tiziana Schlenkrich ist nicht nur mit ihren Kindern Samuel und Elias dabei: Ihre Eltern sowie ihre Schwester sind mit von der Partie. Die gebürtige Mannheimerin wohnt inzwischen im schwäbischen Besigheim und erinnert sich gern an den Martinsumzug in der alten Heimat. „Die Tradition wollen wir beibehalten“, sagt sie und schiebt den Kinderwagen von Samuel mit der einen Hand während sie in der anderen eine selbstgebastelte Laterne – ein Geschenk der Schwiegermutter – balanciert. „Es gibt ein Pferd und ein Lagerfeuer. Und man sieht noch Freunde von früher.“ Einige Meter weiter dahinter laufen die Freundinnen Melissa Schmidt und Nadine Geitner mit ihrem Nachwuchs. Während die zweijährige Malia Schmidt im Buggy dabei ist, läuft ihr vierjähriger Bruder Liam mit seinem gleichaltrigen Freund Dean schnellen Schrittes voran. „Der Umzug ist cool“, lobt Liam. Schmidt ist zum ersten Mal dabei. „Es gefällt mir gut“, sagt die Pfingstbergerin. Deans Laterne leuchtet in vielen bunten Farben. „Wir haben eine Lichterkette eingesetzt“, verrät seine Mutter das Geheimnis der blinkenden Lichter. An der Pfingstbergschule lockt ein Lagerfeuer sowie Glühwein und Kinderpunsch. Helena Steinle und Jessica Dehn wärmen sich mit dem Heißgetränk auf, während Lisa Schmidt ihre selbstgebastelte Laterne zeigt, die ein roter Glitzerelefant ziert. „Das Pferd fand ich am besten“, verrät die Vierjährige. Der Vierbeiner Fawel Attraction zieht die in der Tat viele Blicke auf sich. Für die ruhige Appaloosa-Stute sei es erst der dritte Auftritt dieser Art, erzählt Reiterin Annekatrin Schmitt, die gemeinsam mit Karl-Heinz Rohrbacher den Martinsumzug angeführt hat.

