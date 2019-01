Viele Wünsche zum Auftakt

„Neuhermsheim ist lebens- und liebenswert und soll es bleiben“, unterstrich FDP-Stadträtin Birgit Reinemund bei ihrer Neujahrsansprache beim Gesangverein Mannheim-Neuhermsheim 1952 und der VR Bank Rhein-Neckar im katholischen Gemeindezentrum Maria Königin. Allerdings müssten einige Probleme gelöst werden.

So plane die Bahn, die Riedbahn auszubauen. „Für Neuhermsheim wären die vermuteten 250 Züge und mehr pro Nacht eine massive Belastung. Deshalb fordern wir optimalen Lärmschutz, eine Güterverkehrsumfahrung, damit nicht alle zusätzlichen Züge über die Riedbahn fahren und eine Trog- oder Tunnellösung, wo immer möglich“, so die Stadträtin.

Auch die Veranstaltungen in der nahen SAP-Arena fordern laut Reinemund die Anwohner besonders. „Der Spielerfolg darf nicht zum Sicherheitsrisiko für die Bewohner des Stadtteiles werden“, so Reinemund. Daher müsse der Ordnungsdienst bei Sportreignissen stärker kontrollieren. Sehr erfreulich sei es indes, dass die mobile Jugendarbeit sehr gut angenommen werde, besonders auch von jüngeren Kindern. Die Suche nach festen Räumen gestalte sich allerdings schwierig, so die Stadträtin.

Forderung nach Jugendtreff

Da bot sich den Jugendlichen beim Empfang eine gute Gelegenheit, ihre Forderung für die rund 90 Mädchen und Jungen im Stadtteil nach einem festen Jugendtreff zu formulieren, was die Gäste mit großem Beifall quittierten. Laut Oberbürgermeister bestehe die Hoffnung auf einen solchen Treff, betonte Mariella Klein für die Jugendlichen.

Sebastian Winkler hob den mittlerweile 160 Jahre alten genossenschaftlichen Gedanken der Bank hervor und betonte, dass die Filiale in Neuhermsheim beibehalten werden sollte, obwohl die Banken allgemein sich großen Veränderungen, wie Digitalisierung und Kosteneinsparung stellen müssten. Das gehe auch in dem Stadtteil nicht spurlos vorüber. Aber es solle vermieden werden, dass hier nur noch ein Bankautomat stehe, und keine Menschen mehr, die hier arbeiten würden.

Das, was der Gesangverein am besten kann, das kam natürlich bei dieser Veranstaltung nicht zu kurz. Unter der Leitung des neuen Dirigenten Wolfgang Sieber wurde ein Programm aus festlichem Liedgut serviert. „Kleine Passacaglia“ , „Zauber der Musik“ und „Süßen Wein wir trinken“ wurden eindrucksvoll und mit viel Freude vorgetragen.

Zuvor hatte die Vorsitzende der Sänger, Edith Nettkau, einen Rückblick über das lebendige Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres gegeben. Für 30 Jahre Mitgliedschaft im Gesangverein wurden Traudel und Eddi Feistel geehrt. Manfred Hillenbrand zählt seit 50 Jahren zu den Sängern und Herbert Kunz singt seit 65 Jahren in Neuhermsheim. Als nächsten wichtigen Termin nannte Nettkau Freitag, den 8. März. Dann gibt es das traditionelle Heringsessen am „Ascherfreitag“.

