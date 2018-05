Vielseitiger Organist begeister Zuhörer

Anzeige

In der Region hat er sich schon längst einen Namen gemacht: Der Organist und Chorleiter Alexander Levental wurde in St. Petersburg geboren und lebt mittlerweile in Ketsch. Levental, der regelmäßig Konzerte im In- und Ausland gibt, studierte in Moskau und St. Petersburg Komposition und Orgel. Abgeschlossen hat er mit der Konzertreifeprüfung. In der Markuskirche auf dem Almenhof gab er vor kurzem ein facettenreiches Konzert.

Marion Fürst, Kirchenmusikerin der Markuskirche, hat vor zehn Jahren eine Konzertreihe initiiert, für die sie Musiker aus verschiedenen Genres in das Gotteshaus bringt. Dafür erhält sie zahlreiche Anfragen von Musikern, die gern in der Markuskirche auftreten möchten. Ob Klavierkonzerte, Oper, Klezmer oder Kammermusik, die Organisatorin legt viel Wert darauf, den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm zu bescheren.

Auch Levental kontaktierte Fürst – und trat damit offene Türen ein. „Ich hatte die Idee, die verschiedenen Seiten des Instruments zu zeigen“, sagt Levental. „Dazu benötigte ich Stücke verschiedener Stile.“ Und deshalb stellt er ein Programm auf die Beine, das Werke vom 17. bis ins 21. Jahrhundert in den Fokus stellt. Außerdem nahm er die Zuhörer mit auf eine Reise um die Welt. Auch Levental selbst war im Ausland aktiv und reiste von Spanien und Portugal über Frankreich nach Deutschland und Russland.