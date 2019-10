Vielzahl an Wettbewerben

Der Reit- und Fahrverein Sandhofen begrüßt an diesem Wochenende Voltigierer und Reiter der umliegenden Vereine zu seinem Volti- und Reitertag. Die Voltigierer turnen am Samstag, 12. Oktober, ab 9 Uhr, in verschiedenen Leistungsklassen von Minis bis zu L-Gruppen, ihre Pflicht und Kür. Tags darauf, ab 8 Uhr, stellen die Sportler in verschiedenen Dressur- und Springprüfungen ihre Pferde vor.

Für die jüngeren Reiter wird ein Pony-Führzügel Wettbewerb angeboten. Zusatzprüfungen des Vereins, die gut von den Reitern angenommen wurden, sind die Freestyle Kür sowie Jump and Run. Für das leibliche Wohl der Besucher ist durch Turnierküche und Cafeteria gesorgt. Neben Flammkuchen, Schafskäse, Gegrilltem, verschiedenen Kuchen und mehr verkauft die Jugend wieder Waffeln. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019