Vivaldis „Gloria“ als besonderes Erlebnis

Stimmgewaltig: Chöre der Liedertafel beim Konzert. © osthues

Die Friedenskirche scheint immer mehr zu einem Ort zu werden, wo sich gute Kirchenmusiker, Orchester und hervorragende Chöre ein musikalisches Stelldichein geben. Das jüngste Konzert mit den Chören der Mannheimer Liedertafel, Solisten und dem Heidelberger Kantatenorchester begeisterte die Besucher.

Das Konzert lockte mehr als 150 Besucher in die Pfarrkirche. Das Hauptwerk des Abends war das groß angelegte „Gloria“ von Antonio Vivaldi, ein Stück voll barocker Klangpracht und Spielfreude mit liturgischem Text. Der kontrastreiche Chorsatz wurde von den Chören der Liedertafel unter Leitung von Andreas Fulda stimmgewaltig und harmonisch umgesetzt, wie etwa das „Gloria in excelsis deo“. Begleitet wurde der Chor vom Kantatenorchester Heidelberg und Stefan Göttelmann am Cembalo. In den Solopartien glänzten Julia Pastor mit ihrem strahlenden Sopran und Thomas Nauwartat mit weicher und voller Altusstimme, wie beim Duett „Laudamus“. Meist singen Solisten und Chor nicht gemeinsam, nur bei „Domine Deus“ wechseln sich Altus und Chor ab. Das „Gloria“, im Stil einer konzertanten Messe und in der Form einer Kantate ist in Abschnitte gegliedert, die sich in Besetzung, Tonart und Takt unterscheiden.

Nahezu unbekanntes Werk

Zu Beginn erklang die Weihnachtsgeschichte von Arnold Melchior Brunckhorst, die heute nahezu in Vergessenheit geraten ist. Kirchenmusikdirektor (KMD) Jürgen E. Müller und der Stammchor der Liedertafel haben die barocke Kantate des norddeutschen Komponisten aus den Archiven geholt und bestens einstudiert. Imposant und kompakt erstrahlen die Chorsätze, wobei sich Männer- wie Frauenstimmen durch einen angenehm zupackenden, klanglich sehr charaktervollen Duktus auszeichnen. Sorgfältig und stimmig spielt das Kantatenorchester unter dem Dirigat Müllers. Auch mit dem Solistenquartett hat der Dirigent eine gute Wahl getroffen.

Mit silbrigem anschmiegsamem Klang, glasklar und glockenhell kann Sopranistin Julia Pastor überzeugen. Flexibel in der Stimmgebung und hervorragend disponiert ist Altus Thomas Nauwartat. Tenor Christian Rathgeber meistert seinen Part perfekt mit großer stimmlicher wie atemtechnischer Kapazität, während Bassist Thomas Herberich eine hervorragende stimmliche Grundlage, angenehm timbriert und durchaus voluminös bildet. Alle vier Solisten haben eine herausragende Textverständlichkeit gemeinsam. Es folgte das Magnificat in C-Dur von Jan Dismas Zelenka, eine im modernen konzertanten Stil geschriebene Solokantate für Sopran mit Beteiligung eines Chors – herausragend das Junge Ensemble, das vierstimmig unter Leitung von Andreas Fulda glänzte. Der Solopart wurde von Julia Pastor mit warmem, in der Höhe klarem Sopran gesungen. Leicht und spielerisch erklangen ihre Koloraturen, aber auch in der Mittellage verfügt sie über ein sattes Timbre. Ein lang anhaltender Applaus belohnte die überzeugende musikalische Leistung aller Beteiligten. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019