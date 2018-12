Von Barock bis zu Jazz-Improvisationen

Chor der Klassen 5 und 8 mit Dirigent Christoph Beer. © geiler

Seit vier Jahren findet das Weihnachtskonzert des Ludwig-Frank-Gymnasiums, bei dem Ensembles und Solisten jeder Klassenstufe auftreten, in der Epiphaniaskirche statt. „Die Akustik eignet sich gut für Konzerte. Bei den Sitzplätzen allerdings wird es in diesem Jahr eng“, meinte Musiklehrer Christoph Beer angesichts der vielen Eltern und Angehörigen, die die Darbietungen im Stehen verfolgten.

Im LFG werden musikalische Talente gefördert, auch außerhalb der regulären Stunden im Fach Musik. Für die Schüler besteht die Möglichkeit, nachmittags ein Instrument zu lernen: Querflöte, Saxofon, Schlagzeug, oder Klavier, ganz nach Interesse. Sogar eine E-Gitarre war beim Weihnachtskonzert zu hören. Zur Einführung lernen die fünften Klassen geschlossen Blockflöte, mit ihnen begann auch das Programm. Etwa 100 Schüler erfüllten den Altarraum und gaben eine feierliche Eröffnung mit drei Weihnachtsliedern, darunter „Leise rieselt der Schnee“.

Die Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen reichte von Barockstücken, gespielt von Solistin Claudette Zinela auf der Querflöte, über Pop Songs wie „Feliz Navidad“ der Mini Big Band bis hin zu einer Jazz-Improvisation in einem Weihnachts-Medley der Big Band, bei der Bandleader und Musiklehrer Theodor Schaumlöffel ein Solo auf einem Sopran-Saxofon spielte.

International wurde es mit den Chören der Klasse fünf und acht, begleitet vom Klassikensemble mit stimmungsvollen Liedern wie „Carol of the Bells“, das auf einem ukrainischen Volkslied basiert, das spanische „A la nanita nana“ oder „Ich steh an deiner Krippe hier“. Die Leitung hatte Christoph Beer.

Von der Bläserklasse sechs war der Weihnachts-Klassiker „Tochter Zion“ von Händel zu hören, besonders originell interpretiert mit Schlagzeug. Und Bachs „Brich an du schönes Morgenlicht“ spielt man im LFG auf dem Saxofon, hier zeigte das Saxofonquintett, was es konnte.

Lehrer ebenfalls aktiv

Nicht nur die Schüler des Ludwig-Frank-Gymnasiums sind musikalisch aktiv, sondern auch die Lehrer. Der Chor des Kollegiums rundete das Weihnachtskonzert mit vier Liedern ab. Besonders hervorragend war das englische „Lullay Lullay (Coventry Carol)“ aus dem 16. Jahrhundert, ein trauriges Lied, das vom Kindermord von Bethlehem durch König Herodes handelt. Am Schluss hieß es jedoch „O du fröhliche“, dabei durfte auch das Publikum mitsingen. Kge

