Von der Lagerhalle ins muslimische Gebetshaus

Polizeipräsident Thomas Köber erklärte, er sei stolz auf „die Stadt Mannheim, die mit ihrer Durchmischung der Gesellschaft durch verschiedene Religionen und Nationen die Zukunft male“. In einer Zeit, in der Flüchtlinge im Fokus stünden, zeige sich, was die Gesellschaft aushalten könne und wo Bruchkanten seien. „Nur dann können die Menschen in Frieden leben, wenn sie niemanden ausgrenzen“, betonte Köber. Für ihn ist „das gut gebaute neue Gebetshaus ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Gemeinde in der Gesellschaft angekommen ist“.

Der evangelische Dekan Ralph Hartmann erklärte, es sei bewundernswert, was die Gemeinde hier geschaffen habe. Nicht nur Christen bräuchten eine religiöse Heimat. „Es ist wichtig für die Gesellschaft, für Mannheim und das Land, dass es solche Orte gibt, wo der Glaube lebt.“ AKIG-Vorsitzender Emir Delalic hob das Engagement von DAI im Arbeitskreis Islamische Gemeinschaft (AKIG) hervor. Für den Vorsitzenden des Migrationsbeirates, Miguel Angel Herce ist mit der neuen Moschee „ein weiteres Haus der gut funktionierenden Gemeinschaft in Mannheim entstanden“. Mikail Kibar, Vorsitzender des Muslimischen Jugendrates, sprach sich für „ein Miteinander statt übereinander Reden“ aus.

In Weiß und Gold

Anschließend nutzten die Gäste die Gelegenheit, den neuen Gebetsraum zu besichtigen: Ein Raum aus Licht, in dem bei Tag und Nacht das Gebet nicht verstummt. In Weiß und warmen Goldtönen gestaltet, strahlt der Gebetsraum etwas Übernatürliches aus, lädt zum Verweilen ein.

