Von Irland bis zum Kaukasus – Klänge, so weit wie der Ozean

Die bayrische Hauptstadt mögen die vier Musiker von „Gitanes Blondes“ ihre Heimat nennen, doch das melodische Material, mit dem das Quartett im John-Deere-Forum auf dem Lindenhof von sich reden macht, strömt weltwärts in alle Richtungen. Dabei ist es nun wirklich keine profane Mission, die Violinist Mario Korunic und Konstantin Ischenko (Akkordeon), Gitarrist Christoph Peters und Simon Ackermann (Kontrabass) im Sinne haben.

Musikalische Leichtigkeit

Denn vor einem Publikum, das vor Kennern nur so strotzt, wollen sie Weltmusik feilbieten, die ihren Namen verdient, ohne deshalb ins Beliebige abzudriften. Ein Anspruch, dem die passionierten Musiker nicht nur genügen, sondern auftrumpfen, um ihn mit Leben zu erfüllen.

Dementsprechend stilecht zieht das Ensemble bereits zum Traditional „Balkonia“ als musikalische Wandertruppe an den ausgestellten Landmaschinen entlang auf die Bühne – und offeriert gleich zu Beginn eine tonale Schärfe, die dem Balkan alle Ehre macht.

Denn statt starren melodischen Korsetten atmet die Musik dieser Instrumentalisten eine Leichtigkeit, die immer genügend Raum für Soli schafft, die es an spannenden Pointen deswegen aber niemals fehlen lässt. Kurzum: Es ist eine Musik für Genießer, die hier ihre Flügel aufspannt, und das gleich in doppelter Hinsicht.

Denn zum einen sind es die programmatischen Horizonte, mit denen die selbsternannten „Blonden Zigeuner“ begeistern. Von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ bis zum „Hummelflug“ von Rimski-Korsakow – - von irischen Folklore-Nummern wie dem „Wild Mountan Thyme“ bis hin zu rumänischen Volklsiedwaisen wie „Lekurichi“ durchqueren die Weltmusiker Jahrhunderte und Kontinente im Handumdrehen. Entsprechende technische Perfektion mit inbegriffen.

Zum anderen ist es aber auch die Art und Weise, auf die sich kaukasische Harmonien mit traditionellem Klezmer verbinden, die Grenzen überwindet. Denn selbstverständlich ließe sich die Weltumrundung episodisch aufgliedern, aufwändig moderieren und kategorisieren, um dem Publikum auch den letzten Akkord begreiflich zu machen.

Dass es diesem Ensemble mit all seiner Erfahrung jedoch mit subtilem Charme gelingt, das eigene Programm als im Wortsinn verbunden zu zeigen, um die Haltung einer globalen Sprache namens Musik zu verfestigen, ist souverän und grandios gleichermaßen.

Auch für das Publikum, das die Fremdheit in ihrem gemeinsamen Reiz auskosten darf, wird das Konzert so zum Erlebnis, das Klänge anbietet, die so weit reichen wie ein Ozean.

Euphorischer Beifall

Die Musiker, die mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsam auf der Bühne stehen, müssen sich auf diese Mission noch nicht einmal mehr verständigen. Vielmehr brillieren sie in ihrem blinden Verständnis zueinander.

Dies darf man als Markenzeichen verstehen, wie es die wenigstens Musiker mit sich bringen und wie es in Mannheim verdient euphorisch beklatscht wird.

