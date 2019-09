Vorlesecafé geht weiter

Das Vorlesecafé in der Stadtbibliothek Herzogenried öffnete wieder seine Türen. Am Donnerstag, 12. September, startet das „Vorlesecafé für Kinder und ihre Begleiter“ um 16 Uhr in die Herbstsaison. Das Vorlesecafé wird vom Förderverein der Stadtbibliothek Herzogenried und einer Mitarbeiterin der Bücherei gestaltet. Nach dem Vorlesen können die Kinder zum Thema des Buches sich kreativ austoben und etwas künstlerisch gestalten. Während des Vorlesens können diejenigen, die ihre Kinder begleiten, bei Kaffee und Kuchen, den der Förderverein spendet, miteinander ins Gespräch kommen. Bis zum Jahresende findet das Vorlesecafé in der Stadtbibliothek Herzogenried immer donnerstags an folgenden Terminen statt: 12. September, 17. Oktober., 14. November, 12. Dezember. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019