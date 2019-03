Vortrag über Ureinwohner

Christa Garst und Urszula Bernsee berichten am Freitag, 8. März, um 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Bartholomäus (Bartholomäusstr. 4) zum Thema „Namibia – auf den Spuren der Buschmänner“. Veranstalter des Abends ist die katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus (kfd). Eingeladen sind interessierte Frauen und Männer.

Der Verein „Unternehmen Buschmänner e.V.“ unterstütze seit Jahren die Ureinwohner des südlichen Afrikas, heißt es in der Ankündigung zu dem Termin. Christa Garst und Urszula Bernsee haben eine Reise zu den „Buschmännern“ unternommen und berichten in Wort und Bild von ihren Eindrücken über deren heutige Lebensweise.

Leben in kleinen Verbänden

Die Bezeichnung „Buschmänner“ sei im 17. Jahrhundert von weißen Kolonialherren geprägt worden und bezeichne die Ureinwohner des südlichen Afrikas. „Die Stämme zogen schon vor Zehntausenden von Jahren in kleinen Gruppen durch das gesamte südliche Afrika. Sie lebten in kleinen Verbänden in geografisch voneinander getrennten Gebieten, mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Bräuchen und kannten kein Führungssystem, keinen Häuptling“, teilt die kfd Sandhofen in der Ankündigung mit.

Im Anschluss an den Vortrag können sich die Gäste bei einem kleinen Imbiss austauschen. Der Eintritt ist frei. Spenden für die sozialen Projekte der kfd sind willkommen, so die Veranstalter. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019