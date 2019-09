Waldorfschulen-Festival zeigt Vielfalt der Pädagogik

Die Waldorfschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen – auch in Mannheim. Am Samstag, 28. September, stellt sich die Waldorfschule samt Konzept und buntem Programm auf den Kapuzinerplanken vor.

Von 11 bis 21 Uhr stellt die Schulbewegung auf der Bühne die elementaren Bestandteile der Waldorfpädagogik mit künstlerischen Darstellungen über Schauspiel bis hin zum Musizieren vor. Das Programm wird von einem Markt der Möglichkeiten unterstützt. Neben Liedern, Gedichten und Sprechchören, stehen auch Ausschnitte aus Theater-Stücken und szenische Märchenaufführungen auf dem Programm.

Um 16.30 Uhr gibt Albert Schmelzer, Professor für Pädagogik Einblicke in sein Schwerpunktthema, die Waldorfpädagogik. Denn auch in der Rhein-Neckar-Region haben die Schulen eine Jahrzehnte lange Tradition. Neben den Waldorfschulen in Mannheim, Heidelberg und Frankenthal haben sich Schulen mit spezieller Ausprägung etabliert.

Die Waldorfkindergärten sowie die Fachschulen und Ausbildungsinstitute für Pädagogen ergänzen die Waldorflandschaft. Die globale Ausbreitung reicht dabei ab Mitte der 1980er Jahre bis heute und geht dabei bis in die hintersten Winkel der Welt. Mit 1100 Schulen über 2000 Kindergärten ist die Waldorfschule eine der größten Schulbewegungen weltweit. Interesse an diesem alternativen Lernkonzept besteht in etwa der Hälfte aller Staaten, unabhängig von Sprache, Religionszugehörigkeiten, demokratischen und tendenziell totalitären Regime. cari

