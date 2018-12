Wartung der Datenbank

In den Weihnachtsferien sind die Büchereien, die zur Stadtbibliothek Mannheim gehören, zeitweise geschlossen. Ende des Jahres werden auch Wartungsarbeiten an der Datenbank vorgenommen, so dass der Online-Katalog und das Recherche-Portal der Stadtbibliothek zwischen Weihnachten und Silvester zeitweise nicht erreichbar sind. Eingeschränkt ist dann auch das Ausleihen elektronischer Medien.

Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 und die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) öffnen in diesem Jahr letztmals am 22. Dezember, erster Öffnungstag ist dann wieder am 2. Januar. Die Musikbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) hat noch am 21. Dezember geöffnet, dann wieder am 8. Januar. Weil die Bibliothek am ersten Samstag des Monats geschlossen bleibt, wird sie ersatzweise am Samstag, 12. Januar, von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

In den Stadtteilen hat die Zweigstelle Sandhofen am 20. Dezember letztmals geöffnet, weiter geht es am 7. Januar. Auf der Schönau ist der letzte Tag am 21. Dezember, der erste Öffnungstag am 7. Januar. Die Mobile Bibliothek hat ihren letzten Einsatztag am 21. Dezember, weiter geht es ab dem 15. Januar.

Detaillierte Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es auch im Internet (www.stadtbibliothek.mannheim.de).

