Wassersportler mit Trockentraining

An der idyllischen Silberpappel im Waldpark, wo sich sonst bei schönem Wetter Sonnenanbeter, Spaziergänger und Wassersportler tummeln, flattert momentan ein rotweißes Absperrband. Während vereinzelte Kajakfahrer die Ruhe auf dem Altrhein genießen, ist das Mannschaftstraining des Drachenboot-Teams des KSC Neckarau längst eingestellt. Seit Mitte März liegt das große Boot in der Halle und wartet auf seinen nächsten Einsatz. Statt wie in den Jahren zuvor Anfang April mit dem Sommertraining auf dem Wasser zu beginnen, haben die Paddler das Workout ins heimische Wohnzimmer verlegt.

WhatsApp, eine Matte und 45 Minuten Zeit: Teamkapitänin Christine weiß, wie sie ihre Vereinskameraden motivieren kann, und hält einen Stapel Spielkarten in ihre Kamera. Das außergewöhnliche Trainingsmaterial entscheidet über den Ablauf des Fitnessprogrammes. Karo, Herz, Pik, Kreuz – jede Farbe steht für eine bestimmte Übung. Die Anzahl der Wiederholungen ergibt sich aus dem Wert der Karte. Im Gruppen-Chat erscheint das Foto der Kreuz-Zehn.

Die ersten zehn Kniebeugen gelingen noch recht mühelos. Gleich darauf schickt die Pik Acht die Sportler für acht Sit-ups auf die Matte. Weiter geht es in schneller Folge mit Liegestützen und noch mal neun Sit-ups. Kräftiges Stöhnen und leises Fluchen sind erlaubt, es hört ja keiner. „Für virtuell ganz schön anstrengend“, beschwert sich Christian scherzhaft. Wer zwischen den Übungen Zeit hat, Kommentare zu schreiben, ist anscheinend nicht ausgelastet. Also gleich noch mal elf Liegestützen und aufstehen für neun Kniebeugen.

Für Lucie ist das Fitnessangebot eine willkommene Abwechslung: „Den ganzen Tag im Homeoffice am Schreibtisch, da tut Bewegung gut“. Harald freut sich über die Gemeinsamkeit in der Gruppe und bedankt sich für „Motivation und gute Laune“. Katja hat sich für das Training sogar das Vereinsshirt angezogen, wie zu sehen ist. Sabrina schickt ein Foto mit ihrer Katze. „Heute Trainingskatze, morgen Muskelkater“, befürchtet sie. Das Workout ist eine lustige Idee und ziemlich anstrengend, da sind sich alle einig. Auf dem Wasser ist es eben doch schöner. as

