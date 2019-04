Wege aus der Abhängigkeit

Dem Thema Alkohol widmet sich Referentin Barbara Kreitner beim nächsten Frauenfrühstück der katholischen Frauen (kfd) von St. Bartholomäus Sandhofen am Samstag, 4. Mai, 9 Uhr, im Gemeindesaal, Bartholomäusstraße 4. Barbara Kreitner berichtet dabei von ihren Erfahrungen als Co-Abhängige. Sie will erläutern, woran man eine Abhängigkeit erkennt, was die Abhängigkeit mit dem sozialen Umfeld und mit der Gesundheit macht und wo und wie man Hilfe bekommen kann. In diesem Zusammenhang wird sie auch auf die Bedeutung von Selbsthilfegruppen und auf das richtige Verhalten von Angehörigen eingehen. Das Bild der Gesellschaft über Suchtkranke werde ebenfalls Thema sein, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss an den Vortrag gebe es ausreichend Zeit für Fragen. Die Kosten betragen für kfd-Mitglieder sieben, für Nichtmitglieder neun Euro. Das Frühstück ist in diesem Preis enthalten. Anmeldungen bis spätestens Dienstag, 30. April, bei Christa Schwemlein, Telefon 0621/77 52 01 oder per E-Mail an christa.schwemlein@web.de. red/bhr

