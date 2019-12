Weihnachtliches Kulturprogramm

Im Advent öffnet „Gehrings Kommode“ gleich zwei Mal die Türen: Am Freitag, 13. Dezember, tritt die Sängerin Silke Hauck-Band in „Mannheims größtem Wohnzimmer“ mit ihrer neuen und gleichzeitig siebten CD auf. In Mannheim ist sie längst keine Unbekannte mehr. Neben Uwe Ochsenknecht war sie schon mit Xavier Naidoo, Paul Kuhn und anderen renommierten Künstlern im Studio. Der Eintritt kostet 15 Euro. Einen Tag später, am 14. Dezember, geht es musikalisch weiter: Dann tritt die Jazz-Combo „Fake Five“ auf und präsentiert dabei verswingte Weihnachtslieder sowie Jazz-Klassiker. Das Konzert beginnt ab 20.30 Uhr. Bereits ab 18 Uhr präsentiert die Künstlerin Uli Pospiech ihre Malereien. soph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019