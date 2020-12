Weihnachtsmann-Azubi düst ins Freibad

Weihnachten kam wieder plötzlich und unerwartet. Auch Herr Hektisch hatte in den letzten Monaten mehr Zeit als gewohnt – und schon im Sommer aus Holzstücken, die er bei unzähligen Spaziergängen am Sandhofer Altrhein gesammelt hatte, einen Baum gebastelt. Als er nach dem „Weihnachts-Kruscht“ suchte, um ihn zu schmücken, kullerten ihm Unmengen von Klopapier-Paketen entgegen, die er auf Vorrat gekauft, sprich: gehamstert hatte. Der Spott der Verwandtschaft beim Weihnachtsbesuch war ihm sicher. Also beschloss er, seine Vorräte dem Sandhofer Freibad zu spenden. Sozusagen als Weihnachtsgeschenk. Dort würde es sicher in der nächsten Badesaison gebraucht werden.

Seltsames Flugobjekt

Gerade als Herr Hektisch wieder Richtung Zaun schlich, sah er ein seltsames Flugobjekt am Himmel hin und her schwanken. Ein Rentierschlitten! Sogar der Weihnachtsmann saß darin, aber der hier war bartlos, dünn und hatte sogar ein Tattoo am Hals. Herr Hektisch lief zu den Umkleidekabinen, versteckte sich und lauschte.

Bevor wir uns den weiteren Geschehnissen im Sandhofer Freibad zuwenden, sei gesagt, dass auch im Himmel die Krise nicht ohne Folgen geblieben war. Der Weihnachtsmann (WM) war zweifelsohne systemrelevant, aber aufgrund seines Alters zählte er zur Risikogruppe und wurde umgehend ins Himmels-Office verbannt. Die Auslieferung der Geschenke sollten Weihnachtsmann-Azubis übernehmen, ausgebildet im Turbo-Schnell-Kurs. Das konnte nicht gut gehen.

Schlitten landet im Freibad

Freibad Schutzengel Felix, für den es eine schwere Saison gewesen war – wie soll man als Schutzengel Abstand halten – eilte zu dem leeren Rentierschlitten, der mit donnerndem Hufgeklapper auf der Wiese gelandet war. „Kaum ist der Senior nicht am Steuer, machen die, was sie wollen“, beschwerte sich der WM-Azubi, „sie mussten ja unbedingt einen Looping fliegen, weil der Senior das nie erlaubt. Und Poser-Rennen mit anderen Schlitten sind eigentlich auch streng verboten. Meine ganzen Geschenke sind herausgepurzelt. Nur deines konnte ich retten. Wie seltsam, eine Schwimmmaske mit Abstandshaltern . . . Sag’ mir, wie soll ich jetzt Wünsche erfüllen? Keine Chance für eine Festanstellung im nächsten Jahr. Hast du hier etwas als Ersatz für meine Geschenke?“

Felix sah sich um. Nun war ein Freibad nicht gerade der Ort für Weihnachtsgeschenke, doch er ging mit dem WM-Azubi auf die Suche und entdeckte Herrn Hektischs Klopapierrollen. „Ist das wertvoll“, der WM-Azubi betastete das zarte Papier. „Muss wohl.“ Felix erzählte, dass es während der Badesaison sehr begehrt war, schon mittags vollkommen verschwunden, und die Badegäste nach mehr riefen. „Besonders Witzige machten Konfetti daraus. Unsere Putzfee Petra musste eifrig rennen“, erzählte Felix.

Der WM-Azubi nahm eine Rolle und zog am ersten Blatt. „Notizblöcke“, frohlockte er, „das sind aufgerollte Notizblöcke! Hier, sieh nur! Fürs Handgelenk“, er steckte einen dünnen Arm durch die Rolle, „das ideale Geschenk! Nur sieht es ziemlich langweilig aus. Zum Glück bin ich auch noch Hobby-Zauberer!“ Er zog einen Zauberstab aus seinem roten Mantel und – zack – schmückten Rentierschlitten das Papier, obwohl – wie Felix fand – die Rentiere eher Werwölfen mit Geweih ähnelten. Felix erwähnte, dass er Hobby-Dichter war und Weihnachts- und andere romantische Gedichte kannte.

Der WM-Azubi war begeistert und ließ den Zauberstab glühen und sprühen. Einige der verzauberten Rollen kullerten unter der Umkleidekabine hindurch vor Herrn Hektischs Füße. Darunter auch eine protzig-goldene, die Herr Hektisch die „Trump-Rolle“ nannte. Er sammelte ein, soviel er tragen konnte, und eilte nach Hause. Dort schmückte er schnell die Baumspitze mit einer rosaroten Rolle, ins Gästeklo hängte er eine Rolle, bedruckt mit einem Weihnachtsmann, der „Hohoho“ rief, sobald jemand ein Blatt abriss. Frau Hektisch fragte nicht, woher das exklusive Klopapier stammte, und schon kamen die ersten Gäste. Geschmeichelt lächelte sie über die Komplimente für ihr Menü und das weihnachtlich geschmückte Heim. „Sogar euer Klopapier passt!“ Zum Abschied bekam jeder eine Rolle als Geschenk, aber nur von dem gewöhnlichen mit Tannenzweigen und grinsenden Weihnachtsmännern.

Rosarote Klorolle auf der Spitze

Nachdem alle Gäste gegangen waren, räusperte sich Frau Hektisch, was wohl heißen sollte „Wo bleibt mein Geschenk?“ Herr Hektisch übergab ihr die rosarote Rolle von der Baumspitze. Wie zu erwarten war sie enttäuscht, doch das Papier, bedruckt mit Herzen, versprühte plötzlich goldene Sternchen, und Frau Hektisch verschwand damit neugierig im Badezimmer. Schnell kam sie zurück mit Tränen in den Augen und fiel ihrem Gatten um den Hals. Felix‘ Liebesgedichte hatten ihre Wirkung getan.

Und was wurde aus der Rolle mit dem goldenen Papier? Es sei nur gesagt, dass auch Herr Hektisch zufrieden mit seinem Weihnachtsgeschenk war. Also nicht wundern, wenn auf dem Gabentisch ein rundes, ungewöhnliches Geschenk mit Loch in der Mitte liegt. Vorsichtig damit umgehen und gut einteilen!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020