Weihnachtsrock mit Grey Black & Blond

Die Cover-Band Grey Black & Blond lädt am Sonntag, 23. Dezember, wieder zu ihrem alljährlichen „XMAS- Rock“ ein. Die sieben Musiker spielen im Sportpark beim TV 1877 Waldhof ihr jährliches „Jahresende-Konzert“ für alle Fans und Interessierten. Als Gast mit dabei sind die Mannheimer Sängerin Carolyne Pirulli und die Nathalie Schmich Dance Group. Neben Musik gibt es auch eine Speisekarte mit Kleinigkeiten, dazu kalte Getränke, Alkoholfreies, Bier, Wein und Schorle im „Pälzer Dubbeglas“. Einlass ist ab 19 Uhr, die Band beginnt mit ihrem Programm gegen 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (15 Euro) bei der Band oder an der Abendkasse (18 Euro). Die Fred Hauser Halle im Sportpark des TVW finden Besucher in der Boehringerstraße 5. Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet (www.greyblackandblond.de), unter Telefon 0173/2 84 08 88 oder per E-Mail (info@greyblackandblond.de). baum/schi

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018