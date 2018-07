Weinlesung in der Bücherei

Anzeige

Aus Mitgliedsbeiträgen und Erlösen des Bücherflohmarktes habe der Freundeskreis die Stadtbibliothek Mannheim, Zweigstelle Neckarau, im vergangenen Jahr bei der Anschaffung von neuen Büchern und Spielen sowie bei der Durchführung von Lese-Veranstaltungen für Kinder unterstützt.

Zeitnah werden auch in diesem Jahr mit dem Geld des Freundeskreises weitere Pappbilderbücher für die Allerkleinsten und aktuelle Gesellschaftsspiele angeschafft. Da die Neckarauer Stadtteilbibliothek mit über 70 000 Entleihungen pro Jahr die Zweigstelle mit den meisten Entleihungen in Mannheim ist, sind in diesen Bereichen Neuanschaffungen dringend notwendig. red

