Weiter Gerangel um beste Lagen

Anzeige

Dennoch, so Ockert: „Bei Neubauten (hoffentlich bald beim ehemaligen Woolworth-Gebäude) sollten mehr Wohnungen und weniger Gewerbeflächen entstehen“. Denn die Nachfrage nach Wohnraum in der Innenstadt sei „unbegrenzt“. Berücksichtigen müsse man auch noch, dass im Postgebäude in O 2 eventuell weitere Gewerbeflächen entstünden. Laut nachgedacht werde in der City zudem über die Zukunft des Stadthauses auf N 1. Ockert: „Nach dem Neubau der Bibliothek in N 2 und dem Auszug der Bibliothek in N 1 sowie einer Einigung über die Eigentumsverhältnisse (noch ist die Stadt mit 50 Prozent beteiligt) ist ein Abbruch durch den Eigentümer Diringer & Scheidel sowie ein Neubau nicht gänzlich auszuschließen.“ Aufpassen müsse man bei weiterer Ausbreitung von Döner-Lokalen, Shisha-Bars und neuerdings auch Wettbüros. „Hier müsste die Stadt zusammen mit dem Land dafür sorgen, dass umsetzbare Ordnungskriterien entstehen, die die Stadt handlungsfähig machen“, sagt der Vorsitzende.

Insgesamt hat sich laut Zentrenkonzepts die räumliche Verteilung des Einzelhandelsangebots gegenüber 2006 nur wenig verändert, auch wenn Stadtteil- und Nahversorgungszentren im Vergleich zur City mit deutlich weniger Angeboten ausgezeichnet sind – ein Bedeutungsverlust, der alarmiert. Grundsätzlich sind bei der Nahversorgung aber die Innenstadt, die Neckarstadt-Ost und Neuhermsheim gut sortiert, während die Neckarstadt-West sowie die Schwetzingerstadt/Oststadt Kaufkraftabflüsse bei Nahrungs- und Genussmitteln verzeichnen. Im gesamten Stadtgebiet ist der Anteil der Bevölkerung, die höchstens 500 Meter bis zum nächsten Lebensmittelmarkt zurücklegen muss, von 76 auf 74 Prozent zurückgegangen. Die höchsten Nahversorgungsanteile (90 Prozent) weisen die Innenstadt, die Neckarstadt sowie die Schwetzingerstadt auf.

Integrierte Standorte erhalten

Neu eingeführt wurden im aktuellen Zentrenkonzept so genannte Quartierszentren, Bereiche, die für Bewohner eine hohe Identifikationsfunktion haben. Dazu gehören die Lage Am Steingarten, die Dürerstraße, der Dehof-Platz und die Jungbusch-/Beilstraße. Nach dem Ergebnis der Analyse weist die Stadt neben der Innenstadt elf Stadtteilzentren, zehn Nahversorgungs- und sieben Quartierszentren auf. Für die weitere Entwicklung schlägt der Gutachter vor, Neuansiedlungen und Erweiterungen möglichst wie bisher an integrierten Standorten und in den zentralen Versorgungsbereichen zu realisieren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018