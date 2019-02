„Weiter machen, bis Ruhe einkehrt“

Bei Schwerpunktkontrollen, wie hier in der Mittelstraße, wurden zahlreiche Parkverstöße geahndet und Autos abgeschleppt. Bei der Aktion vergangene Woche waren es 25 Pkw. © Rauert

Der Besondere Ordnungsdienst der Stadt (BOD) hat jetzt ein positives Fazit seiner Aktivitäten im Jahr 2018 in der Neckarstadt-West gezogen und angekündigt, bei den Kontrollen weiter am Ball zu bleiben. Die Bürger sehen indes nach wie vor Verbesserungsbedarf – bei Ruhestörungen, Einhaltung von Sperrzeiten und der direkten und schnellen Verbindung zur Polizei.

Vor allem eine direkte Funkverbindung sei in brenzligen Situationen wünschenswert, so Maik Rügemer, Sprecher der Bürgerinitiative Neckarstadt-West, auf Nachfrage dieser Zeitung. Er lobt den Einsatz der Ordnungskräfte, sieht aber noch Verbesserungsmöglichkeiten. So wünschten sich viele Bewohner eine einheitliche Telefonnummer, die an den Fahrzeugen leicht zu erkennen ist. Dann würden noch mehr Menschen den Vollzugsdienst einschalten, sagt Rügemer: „Viele Ältere wissen nicht, wo sie genau wann anrufen sollen.“ Auch die Behördennummer 115 werde immer wieder genannt. Das sei „verwirrend“.

Harald Born vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung hatte bei der Bezirksbeiratssitzung im Bürgerhaus Neckarstadt-West die Aktivitäten zusammengefasst: Seit September 2018 habe der Besondere Ordnungsdienstes (BOD) bei 43 Einsätzen mit seinem Sicherheitsmobil in der Nähe des Neumarkts jeweils Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend von 18 bis 24 Uhr Präsenz gezeigt. Die Kollegen, so Born, seien nicht nur im VW-Bus geblieben, sondern auch Streife gelaufen. Vor dem Bus wurden Interessierte auf einem Dreiecksständer über die Handynummer informiert, so dass der BOD jederzeit für Anrufer erreichbar gewesen sei.

Bei Geschwindigkeitsmessungen an Straßen liege die Neckarstadt mit 6,2 Prozent Überschreitung sogar unter den stadtweiten Werten von 7,8 bis 8,0 Prozent. „5120 Fahrzeuge sind zu schnell gefahren, eine Zahl, die sich in Grenzen hält“, sagte Born. Der Schnellste war mit seinem Auto mit 100 Stundenkilometern in der Mittelstraße unterwegs. Insgesamt 151 Messungen führte die Stadt durch, teils gemeinsam mit der Polizei, um Poser zu ermitteln.

289 Fahrzeuge abgeschleppt

Beim ruhenden Verkehr sprach der Ordnungsdienst 16 433 Verwarnungen aus. Abgeschleppt wurden 289 Fahrzeuge. Sechs konzertierte Abschleppaktionen fanden statt – zuletzt eine in der vergangenen Woche. „Ich glaube, wir sind angekommen bei der Bevölkerung im Stadtteil“, so Born. „Wir werden weitermachen, bis die Beschwerden – meist zum Verkehr – zurückgegangen sind und Ruhe eingekehrt ist“, antwortete er auf die Frage von SPD-Bezirksbeirat Christian Kreklau.

CDU-Bezirksbeirat Christian Stalf wollte wissen, wie die Erkenntnisse zur Lärmbelästigung rund um die Humboldt-Schule seien. Born erwiderte, sein Team werde regelmäßig angerufen, Schwerpunkte seien der Vorplatz zur Humboldt-Schule und der Kinderspielplatz Zehntstraße. Dort würde die Einhaltung der Ruhezeiten regelmäßig kontrolliert und Ruhestörer des Platzes verwiesen. Maik Rügemer fragte, wer die Sperrzeiten bei Gaststätten kontrolliere, zumal die Leitstelle der BOD nur bis 21 Uhr besetzt sei und es keine einheitliche Rufnummer gebe. Born erwiderte, wenn der BOD um 0.30 Uhr seinen Dienst beende, sei man noch weit von den Sperrzeiten entfernt.

Deshalb wünschen sich die Bürger – vor allem an den Wochenenden, wenn viele Lokale erst gegen 5 Uhr schließen – dass, die Sperrzeiten besser kontrolliert werden. In einer Testphase 2017 hatten allerdings nur wenige Anrufer den BOD frequentiert, so dass die Stadt den Einsatz wieder einschränkte. Der Besondere Ordnungsdienst ist bis 21 Uhr unter Tel. 293-2933 zu erreichen, danach werden Anrufe auf ein Verfügungshandy automatisch umgeschaltet.

Frank Hartmannsgruber, kommisarischer Leiter des Polizeireviers, wies bei der Sitzung darauf hin, dass der BOD mit der Polizei verbunden sei, so dass seine Kollegen nötigenfalls eingreifen könnten. „Der BOD ist ein zusätzliches Angebot, das die Polizei entlastet“, betonte er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019