Weitere Gespräche über Relaishaus

Die Gespräche der Stadt Mannheim mit dem Eigentümer des Alten Relaishauses über die Zukunft des 2015 durch Feuer schwer beschädigten Bauwerks dauern an. Dies teilte Baubürgermeister Lothar Quast auf der von ihm geleiteten Sitzung des Bezirksbeirates Rheinau auf Frage von Helmut Losert mit. Der Bezirksbeirat der AfD hatte zum wiederholten Male die Frage gestellt: „Wann kommt diese Ruine endlich weg?“ Er hoffe, so fügte er hinzu, dies dauere nicht 40 Jahre wie bei der Multihalle.

„Zu diesem Thema könnte ich Ihnen jetzt viel sagen“, reagierte Quast. Was das Relaishaus betrifft, so sehe sich die Stadt mit einem Missstand konfrontiert, „den wir nicht zu verantworten haben“. In ihrem Wirken, dieses Problem zu lösen, setze die Verwaltung weiter auf Verhandlungen. Dies sei möglicherweise erfolgreicher als Rechtsakte, gegen die der Eigentümer Einspruch oder Klage einreichen könne: „Das ist eben das Wesen eines Rechtsstaates“. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019