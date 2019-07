Wenig genutzt, dennoch gebraucht

Das Heizwerk Vogelstang der MVV liegt, anders als der Name vermuten lässt, in Käfertal, und zwar in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof dort. Und weil es, wie es die Bezirksbeiräte in einer Anfrage an die Verwaltung formulierten, „nicht den Eindruck macht, als wäre es noch in Betrieb“, verwundert es nicht, dass die gute Lage Interesse weckt bei den Stadtteilpolitikern – „sowohl aus gewerblicher Sicht, als auch aus der Sicht von Schaffung von Wohnraum“. Doch das Gremium wurde enttäuscht: „Das Heizwerk ist in Betrieb“, erklärte Torsten Göhler von der MVV Netze, die es betreibt und instand hält, „und es ist ein wichtiger Bestandteil der Fernwärmeversorgung in Mannheim.“

Zwar hat das Werk nur eine Betriebsgenehmigung von höchstens 300 Stunden im Jahr, wie die erstaunten Bezirksbeiräte bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause im derzeit von Renovierungsarbeiten gezeichneten Kulturhaus erfuhren. Dennoch sei es von großer Bedeutung bei der Abdeckung von witterungsbedingten Lastspitzen, bei denen die maximale Leistung ins Fernwärmenetz eingespeist werden muss. Das freilich sind „nur einige wenige Stunden im Jahr“, berichtete Göhler. Trotzdem sei es eine wichtige Wärmeerzeugungseinheit für die Vogelstang und für Franklin.

Thomas Gögel (FDP) und Rotraud Schmidt (Linke) wollten wissen, womit die Wärme dort erzeugt werde. „Es ist leichtes Heizöl“, erklärte Göhler, und sah sich mit weiteren Fragen konfrontiert. „Wird an eine Modernisierung gedacht, will die MVV das Heizwerk zum Blockheizkraftwerk ausbauen?“, fragten Matthias Pitz (Grüne) und sein SPD-Kollege Wolfgang Gassner, und Chris Rihm (CDU) interessierte sich dafür, ob die Spitzenauslastungen durch den Bedarf von Franklin wohl zunähmen. „Es gibt derzeit keine Überlegungen für einen Ausbau zum Blockheizkraftwerk“, bekannte Göhler, „wenn es dort deutlich höhere Betriebsstunden gäbe, wäre ein solcher Umbau wirtschaftlich. Aber selbst durch Franklin rechnet die MVV jedenfalls nicht mit ausgedehnten Betriebszeiten.

