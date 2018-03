Wer will TeuTones verstärken?

Anzeige

Das Jugend-Ensemble des GV Teutonia, TeuTones, sucht Verstärkung und bietet hierzu an den Donnerstagen 15. und 22. März, jeweils um 17.45 Uhr im Clubraum der Kulturhalle (Seiteneingang) offene Chorproben an. Interessierte junge Sänger und Sängerinnen zwischen 14 und 20 Jahren können an diesen Tagen unverbindlich an den Chorproben teilnehmen. Die TeuTones haben ein breites musikalisches Repertoire aus Pop, Jazz, Musical und Klassik, welches sie größtenteils a cappella aufführen, und freuen sich auf neue Mitstreiter, die mit ihnen zusammen Spaß an der Chormusik erleben möchten. Geleitet wird der Chor von Ferdinand Dehner. Er wurde 1994 in Heidelberg geboren und studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Musik auf Lehramt mit den Hauptfächern Gesang und Dirigieren. red