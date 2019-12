„Wertvoll und prägend“

„In Zeiten, wo so viel Dynamik herrscht, ist die Sehnsucht nach Nachbarschaft immens hoch“, betont Martin Albert, seit 13 Jahren Experte in Sachen Soziale Stadtteilentwicklung und Quartierarbeit an der SRH Hochschule Heidelberg im „MM“-Interview. Und weil dies so ist, sind wir im Sommer in den Stadtteilen unterwegs. „Mein Viertel“ ist der Titel einer großangelegten Sommer-Serie: Wir besuchen Menschen und ihre Umgebung, wir stellen Nachbarn vor, lassen sie ihre Erlebnisse schildern in ihrem Quartier, ihre ganz persönlichen Geschichten, immer verknüpft mit denen ihres Viertels.

Paket an Informationen

Damit verschaffen wir unseren Lesern mehr als nur flüchtige Einblicke in die Lebenswirklichkeit unserer Protagonisten, überblicken sie doch immer auch einen Teil der Historie ihres Teils unserer Stadt. Sie führen uns so eine Entwicklung vor Augen, bewahren sich den Blick für Details, die einem Außenstehenden entgangen wären. Die Menschen, die wir so bei ihrem Rundgang durch ihr Viertel treffen, öffnen für uns auch ihr Fotoalbum, zeigen uns Bilder von früher, die wir dann mit aktuellen Fotos ergänzen. Dazu gibt es auch Informatives aus dem Stadtteil, in dem das jeweilige Viertel zu verorten ist. Die Online-Redaktion stellt darüber hinaus ein ganzes Paket an Panorama-Bildern, mithilfe derer man sich virtuell durch die Stadt bewegen kann, und Videos aus den einzelnen Stadtteilen zusammen. Am Ende sind folgende Video-Porträts zu sehen: Neckarstadt, Friedrichsfeld, Seckenheim, Lindenhof, Sandhofen, Wallstadt, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Luzenberg, Käfertal, Östliche Innenstadt, Pfingstberg, Gartenstadt, Vogelstang, Neckarau, Oststadt/Schwetzinger Stadt, Schönau und Feudenheim. Insgesamt werden die Filme mehr als 15 000 Mal angesehen. Berichte, Videos und Bilder zur Serie, ein 360-Grad-Rundgang durch 89 Stationen in Mannheim und Daten zu den Stadtteilen – alles findet reges Interesse.

Stadt der Vororte

Bei unseren „MM“-Lesern kommen auch die Zeitungsgeschichten bestens an: Gerlinde Wachter schreibt der Redaktion am Ende: „Die Serie Mein Viertel finde ich perfekt, da Mannheim eine Stadt der Vororte ist und jeder seine ganz eigene Atmosphäre hat.“ Und Wolf Engelen, Bezirksbeirat Lindenhof und im Denkmalbeirat der Stadt, schwärmt: „Es ist wunderbar, dass man die Vororte anhand von sehr persönlichen Einzelpersonen- und Schicksalen kennenlernt. Das erleichtert den Bezug. Die Serie macht deutlich, wie wertvoll und prägend die Geschichte eines jeden Stadtteils für Mannheim ist.“ aph, scho, mai, bhr, baum

