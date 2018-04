Widerstandskämpfer und Fluchthelfer

Anzeige

Das Liselotte-Gymnasium (Lilo) bietet in der Reihe „Mittwochs am Lilo“ neben Theater, Ausstellungen und Konzerten auch immer wieder Lesungen mit Zeitzeugen an, damit wichtige Teile der Geschichte, wie die DDR-Diktatur, nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund hatte das Gymnasium den „Staatsfeind Nr. 1“ der DDR, Dr. Wolfgang Welsch, eingeladen – so auch der Titel seines Buches.

Geschichtslehrer Marcus Reinhold erläuterte zu Beginn die Bedeutung dieses Themas in der Geschichte Deutschlands. Wolfgang Welsch war Fluchthelfer und hat drei Mordanschläge überlebt. Mit den Gymnasiasten und anderen Besuchern sprach er über sein Leben. „Es geht um Gewissen und Widerstand“, so Welsch. 40 Prozent der Ostdeutschen behaupteten bis heute, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen. Welsch wandte sich auch gegen die Behauptung eines älteren Besuchers, alles sei nicht so schlimm gewesen. Jeder habe die Ausbildung machen können, es habe in der DDR auch eine Opposition gegeben. Das sei Geschichtsverklärung und entspreche nicht der Realität, so Welsch. Viele hätten, so wie er, Widerstand geleistet.

Härte der Diktatur erlebt

Der Referent berichtete von seinem Werdegang. Welsch ist Jahrgang 1944. Schon während Schulzeit und Studium – Welsch ist gelernter Schauspieler – bekam er die Härte der Diktatur zu spüren, die keine freie Meinungsäußerung zuließ. Er schilderte dem gebannt lauschenden Publikum anhand von Filmausschnitten und Dokumenten die Schrecken seiner politischen Verfolgung. Nach einem missglückten Fluchtversuch landete er für sieben Jahre im berüchtigten Stasi-Gefängnis.