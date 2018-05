Wingenfelder kehren zurück

Anzeige

Nach ihrem umjubelten Konzert im Oktober 2016 kehren die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, die beiden Köpfe der Band Fury in the Slaughterhouse, nach Feudenheim zurück. Am 9. November präsentieren die beiden das neue Album ihres Projektes „Wingenfelder“, das im Sommer unter dem Titel „Sieben Himmel hoch“ erscheint. Veranstaltet wird das Konzert in der Kulturhalle einmal mehr von der Viet Vo Dao-Abteilung des ASV Feudenheim. Die Erlöse kommen der Kinder- und Jugendarbeit für Ausrüstung und gemeinsame Ausflüge zugute. Tickets zum Vorverkaufspreis von 35 Euro gibt es bei Von Sina (Hauptstraße 25), Verlagsbuchhandlung Waldkirch (Hauptstr. 69), Postagentur Raudzis (Hauptstr. 48), in der ASV-Gaststätte, Lauffener Straße 27, sowie bei der Online-Ticketplattform Eventim. Weitere Infos: www.asv-feudenheim.de. dir