Winterzauber in festlich geschmückter Reithalle

Ein Pferde-Event der Extraklasse fand am zweiten Adventssonntag auf der Reitanlage in Neckarau statt. Die Mitglieder der Reitgemeinschaft Mannheim-Neckarau boten mit großem Engagement ein Schauprogramm welches die Vielfalt in der Pferdeausbildung beinhaltete. Nach einem kostenlosen Ponyreiten für die jüngsten Gäste wurde den mehr als 800 Zuschauern beim traditionellen weihnachtlichen Schaureiten ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geboten, organisiert von Eva Scheidel.

Mit viel Gefühl für das richtige Timing und einen sich immer weiter steigernden Spannungsbogen, hatte sie die Beiträge der einzelnen Gruppen wie bei einem Puzzle zu einem großen Ganzen zusammengefügt. An Kreativität mangelte es dabei nie, wie sich die Zuschauer überzeugen konnten bei dem rund zweistündigen Programm, das von Anja Groß und ihrem tollpatschigen Rappen Johnny informativ und amüsant moderiert wurde.

Atemberaubende Kunststücke

Zu Beginn begeisterten 16 Reiter unter der Leitung und Choreographie von Artur Sacha mit einer faszinierenden Dressurquadrille – eine Hommage an Michael Jackson. Klein gegen Groß lautete das Motto beim Pferdekutschenrennen unter Leitung von Hans Werner Hamacher und Barbara Grimmer, bei dem das Ponyfuhrwerk aufgrund seines geringeren Wendekreises natürlich die Nase vorn hatte. Winterzauber erfüllte die festlich beleuchtete Reithalle als die Voltigier-Gruppen unter der Leitung und Choreographie von Ricarda Engelhardt und Nadaja Covic als Schneeflöckchen verkleidet auf dem Rücken der Pferde atemberaubende Kunststücke präsentierten.

Mitten in der Reithalle bauten buntgekleidete Marktfrauen ihren Stand auf. Fleißige Waschweiber spannten ihre Wäscheleine quer durch die Halle. Auf einer Leiter stehend malten zwei Malergesellen die Wand an, als zwei freche Reiterinnen auf der Flucht vor dem Nikolaus mitten hinein in das bunte Treiben platzten. Über alle Hindernisse hinweg ging die wilde Jagd.

Wie an vielen anderen Orten fehlte in Neckarau nur der zum weihnachtlichen Schaureiten passende Schnee. Dass Skilaufen aber auch auf Sand geht, bewiesen zwei Mitglieder unter Leitung von Michael Ertz beim „Skijöring ohne Schnee“. Wie viel Spaß das Reiten dem Reiternachwuchs macht, bewiesen die Schüler von Susanne Fackert bei einer amüsanten „Reise nach Jerusalem“ für Pferde und Reiter.

Erinnerungen an die Weltmeisterschaft der Reiter 2018 wurden wach bei der Galoppquadrille mit Fahnen (Leitung/Choreographie: Michael Ertz). Für besinnliche Momente zur Weihnachtszeit sorgte Eva Scheidel bei der Geschichte „Die vier Kerzen“ (Vorleserin: Nadja Covic). Nach dem glanzvollen Finale kam der Nikolaus und brachte nicht nur für die Teilnehmer, sondern für alle Kinder in der Halle ein kleines Geschenk mit. Die begeisterten Zuschauer spendeten kräftigen Applaus und ließen den rundum gelungenen Nachmittag bei Speis und Trank aus der exzellenten Küche der Reitgemeinschaft ausklingen.

