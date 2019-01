„Wir dürfen kein Kind verlieren“

Wo es sonst von Mädchen und Jungs, die essen, musizieren, oder schnell noch Hausaufgaben vergleichen, nur so wimmelt, geben sich Kommunalpolitiker und Bürger ein Stelldichein: Die Gemeinschaft der Selbständigen (GdS) hat zum Neujahrsempfang in die Mensa des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums eingeladen. Und der Premieren-Standort in der Schulstraße 5 inspiriert die Festredner nicht nur dazu, die engagierte GdS-Arbeit zum Wohl des Stadtteils zu loben. Vielmehr eint er sie in einer zentralen Sorge: der um die Bildung der Kinder und Jugendlichen.

So versteht Vorsitzender Bernd Schwinn die GdS samt den Ausbildungsplätzen und Möglichkeiten für duale Studiengänge, die viele Mitglieder bieten, auch als Bindeglied zwischen Schulen und Hochschulen. Doch ihn treibt auch die Sorge um die Europäische Union um. Deshalb ermahnt er die Gäste: „Seien sie demokratisch und gehen Sie wählen.“ Und begleitet von kräftigem Applaus betont er: „Seit mehr als 70 Jahren leben wir in Frieden. Das ist eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir haben. Und für die wir alles tun müssen, damit es so bleibt.“ Nein, nicht alles sei perfekt in der EU. „Aber besser als ohne.“ Sonst würden wir das Erreichte, viele wirtschaftlichen Fortschritte – vor allem auch die bildungspolitischen – aufs Spiel setzen.

Wie ausschlaggebend für junge Eltern bei der Wahl für einen Stadtteil die Kiga- und Schullandschaft sei, gab SPD-Stadträtin Heidrun Kämper zu bedenken. Für die Weiterentwicklung des Grundschulstandortes Neckarau investiere die Stadt in den kommenden Jahren 21,5 Millionen Euro: „Die Schillerschule wird zur Ganztagsschule ausgebaut.“ Es freue sie besonders, dass Schüler des Bach-Gymnasiums unter den Empfangs-Gästen seien. Egal, für welchen Berufsweg sie sich entscheiden würden: „Mit einer erfolgreichen dualen Ausbildung oder einem Studienabschluss sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt derzeit besser als je zuvor.“ Die Voraussetzungen seien dafür in Mannheim ideal.

Dafür trage unter anderen auch die Hochschule Mannheim bei. Deren Dekanin, Astrid Hedtke-Becker, wählte als einen der zentralen Aspekte ihres Vortrags den des Erstakademikers, also ein Jugendlicher, der innerhalb seiner Familie der erste ist, der studiert. Aufgabe der nächsten Verwandten sei es, ein Umfeld zu schaffen, das es dem Mädchen oder Jungen ermögliche, sich in dem neuen Milieu auszuprobieren, beide Lebenswelten zusammenzubringen. Sie kenne Schulleiter, die immer wieder darüber klagen würden, dass ihnen all zu oft einst hervorragende Abiturienten an einer Supermarktkasse oder als Kaufhausdetektiv wiederbegegnen würden. „Wir dürfen kein Kind, keinen Jugendlichen verlieren“, so Hedtke-Becker: „Alle sollten hervorragend ausgebildet sein.“

Persönlichkeit ausgezeichnet

Dass die Mensa so gut als Neckarauer Veranstaltungsort ankomme, freut auch Schulleiterin und Hausherrin Heike Frauenknecht: „Auch Handel und Gastronomie vor Ort profitieren von den Schülern.“ Dennoch hatte sie eine Bitte an die Neckarauer: „Wenn wir uns mal gegenseitig auf die Nerven gehen oder Groll hegen, nicht hintenrum, sondern am besten direkt ansprechen. Dann findet man ganz sicher eine Lösung.“

Zur Neckarauer Persönlichkeit des Jahres 2018 ernannte Wolfgang Reinhard vom Verein Geschichte Alt-Neckarau Anneliese Dettling. Die Hockenheimerin und Chefin einer Agentur zur Vermittlung von Tagungshotels ist seit 1972 mit ihrem Mann Bernd verheiratet, 1981 kam Tochter Alexandra zur Welt. Damals begann ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Kindergarten und Schule als Elternvertreter in der Gemeinde St.Jakobus sowie die Organisation und auch Moderation einer Hausmusikreihe. 1999 startete sie das Neckarauer „Cross’n’Croove“ in der Matthäuskirche. Seit 2008 organisiert sie mit ihrer Tochter Ausflüge für das Wichernhaus. Dettling ist seit vielen Jahren als Mitglied der Stadtsynode und des Stadtkirchenrats aktiv. Doch sie ist auch ein Familienmensch geblieben: Die Töchter und Schwiegersöhne sowie die Enkel Mia, Jan und Max sind ihr ganzer Stolz.

Amüsant gestaltet der Frauenchor 1924 unter Leitung von Martina Egli den musikalischen Rahmen. Und Schulkantinen-Chef Klaus Frontzek tischt mit seinem Team einen köstlichen Imbiss auf.

