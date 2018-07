Anzeige

„Heute werden wir offiziell Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Dies sei ein Titel, der im aktuellen Zeitgeschehen eine besondere Bedeutung hätte, erklärten die Schulsprecher Lirida Ali und Lebeeb Khan. „Während immer mehr Menschen rechten Parolen glauben und folgen, stellen sich 385 SchülerInnen, 30 Lehrer und insgesamt 15 Nationalitäten an der Sandhofenschule dagegen und setzen mit ihrem Beitritt zu dem Netzwerk ein Zeichen“, betonte Schulleiterin Jutta Petri bei der Begrüßung. „Wir glauben an uns und wir glauben an Multikulti.“ Integration von Schülern unterschiedlichster Herkunft, verschiedenster Kulturen und Religionen dürfte kein leeres Versprechen oder eine Worthülse sein – sie muss verpflichtend sein, erklärten die Schulsprecher mit überzeugenden Worten.

In ihrer Abschlussrede bemerkte die Schulleiterin, dass dieses Zertifikat ein Auftrag sei, bei dem es gilt, daran weiter zu arbeiten, um das Schulklima zu verbessern. Petri dankte dem Kollegium und allen, die an diesem Projekt beteiligt und als Unterstützer dabei waren.

Ein Dankeschön galt auch Lehrerin Alexandra Weidner, die das Projekt an der Schule auf den Weg brachte. Der größte Dank aber ging an die Schüler der 8 a und 8 b, die als Shop & Café-Betreiber das Schild, das 105 Euro kostete, bezahlten.

Mit einem Theaterstück, Kino in der Mensa, einer Ausstellung und mit Verköstigung durch die siebten und achten Klassen ging das Fest nach dem offiziellen Teil auf der aufgebauten Bühne im Schulhof – auch musikalisch – weiter.

