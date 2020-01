„Wir können auch in schwierigen Zeiten feiern“

Der traditionelle Neujahrsempfang des Mannheimer Fußballclub 1908 Lindenhof (MFC) dauerte dieses Jahr deutlich länger, denn der Jahresrückblick erstreckte sich nicht nur auf die zurückliegenden zwölf Monate sonder auf die vergangenen 18 Jahre: Es war der persönliche und berührende Rückblick des Ersten Vorsitzenden Klaus J. Hartel, der sich dieses Jahr nicht wieder zur Wahl stellen wird.

Seit 2002 hatte er das Amt inne und „mein Bestreben war immer, das gesellschaftliche Miteinander in den Vordergrund zu bringen.“ Er ließ damals gleich Taten folgen und führte 2003 den Neujahrsempfang ein. Dabei hatte er bei Amtsübernahme auch noch ganz andere Sorgen, denn die finanzielle Konsolidierung war auch eine Kraftanstrengung. Aber, wie er in Anspielung auf die Fasnachtsveranstaltung sagte: „Die 08ter können auch in schwierigen Zeiten feiern.“ Die Finanzen besserten sich und der Verein verbuchte bereits ein paar Jahre nach Amtsübernahme von Hartel erstmalig wieder ein Überschuss. Da ließ sich im Jahre 2008 das große Vereinsjubiläum gleich doppelt schön feiern.

Hartel betonte in seiner Rede auch immer den Mannschaftsgeist des Vereines, sowohl bei Siegen und Aufstiegen als auch bei anstehenden Aufgaben: „Es ist das Team des MFC, das Auszeichnungen verdient.“ Der Tradition verpflichtet und die Zukunft im Blick bezeichnete er den MFC als „tolerante und bunte Familie.“

Dank an engagierte Mitglieder

Für Hartel ist der Neujahrsempfang auch Gelegenheit, um Danke zu sagen, und sein Dank für die vergangenen 18 Jahre galt den Mitgliedern: „Dass wir heute da stehen, wo wir sind, ist der Verdienst der Mitglieder.“ Mit dem Gedenken an die Verstorbenen gab Hartel beendete Hartel mit einer melancholischen Note seinen letzten Neujahrsempfang als Vereinspräsident. Auch Stadtrat Wolfgang Taubert in Vertretung des Oberbürgermeisters und als Präsident des Fördervereines MFC lobte die „bemerkenswerte Vereinsarbeit“ und sprach ein großes „Lob für das Team“ aus, wie man „einander respektiert und toleriert.“

Der MFC sei ein toller Verein und er dankte für die viele ehrenamtliche Arbeit. „Hier im sportlichen Wohnzimmer“, wie er den Verein liebevoll nannte, ist die Mitgliederzahl weiter stabil und mit einer großen Anzahl an Jugendlichen der Verein auch gut aufgestellt, „auch wenn das Interesse an Vereinen nachlässt.“

Nicht umhin kam er in seiner Abschiedsrede, sein Lieblingsthema nochmals anzusprechen: Der Zustand des Promenadenweges. Der erinnert ihn an die Zustände vor der Wende, der ist unbenutzbar und muss dringend repariert werden, damit „der Promenadenweg wieder so ist, wie er heißt.“

Gedanken zum Abschied

Auch für den Abteilungsleiter Jugend, Thomas Berger, war dies seine Abschiedsrede, auch er steht ab sofort nicht mehr für Neuwahlen zur Verfügung. Er zeigte die sportlichen Erfolge seiner Mannschaften auf, aber auch die schwierige Situation im Mädchenfußball, wobei Harald Schäfer vom badischen Fußballverband die Sache anders sah: „Ihr haltet stets die Fahne hoch im Mädchenfußball.“

Für Berger ist „Fair Play wichtiger als ein Turniersieg“, und auch die wiederholt erhaltene „ehrenwerte Kleeblatt-Auszeichnung“ erwähnte er. Und die vielen Freundschaften seien „das größte, was man hier finden kann“, so seine Gedanken zum Abschied.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020