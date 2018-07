„Wir nehmen die Kinder mit ihren Ideen sehr ernst“

Anzeige

Vom Sackhüpfen bis hin zu selbstgebastelten Ketten und kunstvoll gestalteten Fingernägeln – in diesem Jahr durften die Grundschüler der dritten Klasse der Neckarschule ihr kreatives und unternehmerisches Können unter Beweis stellen. Bereits zum vierten Jahr in Folge veranstaltete der gemeinnützige Verein „Business & Bildung“ das Projekt „kleinUnternehmen“, in dem Grundschüler erlernen können, wie ein Unternehmen geführt wird.

Die insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler setzten sich in den letzten Tagen in kleinen Gruppen zusammen und arbeiteten mit voller Konzentration an ihren selbst erfundenen und durchdachten Geschäftsideen, die sie dann unter den strengen Augen einer Jury präsentierten.

Die diesjährigen Juroren waren Filialleiterin der VR-Bank Fadime Keles sowie Jutta Wissenbach, eine Mitarbeiterin und Konditorin des Café Wissenbach. Auch Jochen Schulz, der Geschäftsführer der Unternehmensberatung SchulzConsulting, war in der Jury vertreten.