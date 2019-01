Die Aufklärung von Missbrauchsfällen und mehr Transparenz in der katholischen Kirche ist im Zentrum einer symbolischen Aktion der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) gestanden. Auch im Lindenhof und auf der Rheinau hatten sich Christen unter dem Motto „MachtLichtAn“ mit diesen Forderungen versammelt. Vor St. Josef im Lindenhof kamen 30 Frauen und Männer allen Alters aus den drei Gemeinden der Seelsorgeeinheit Mannheim Süd zusammen, um auf verkrustete Machtstrukturen in der Kirche hinzuweisen.

Organisatorin Sabine Hansen begrüßte die Teilnehmer zu einer Klage-Andacht: „Wir wissen uns in großer schwesterlicher Solidarität im Gebet mit vielen kfd-Frauen verbunden, die sich jetzt auch an vielen verschiedenen Orten in ganz Deutschland zum Gebet versammeln“, erklärte die Pastoralreferentin.

Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die Veröffentlichung der von den Bischöfen in Auftrag gegebenen Studie habe sie zutiefst erschüttert: „Wir stehen hier mit Wut im Bauch und im Kopf.“

Christen formulieren Forderungen

Viele seien maßlos enttäuscht und fassungslos. Ratlosigkeit treibe sie um. „Das Vertrauen in unsere Kirche, in Priester und Bischöfe und in die Verantwortlichen, die über Jahrzehnte hinweg geschwiegen, Täter gedeckt und Missbrauch vertuscht haben, ist für viele Frauen zerstört“, hatte Hansen aus einem Text vorgelesen, der vom Bundesverband der Frauengemeinschaften verfasst wurde.

Vier Forderungen formulierten die Frauen. An erster Stelle wollen sie eine glaubwürdige und umfassende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Und sie wollen Reformen in der Kirche und die klerikal-autoritären Strukturen aufbrechen.

„Priester sind Diener Gottes und der Menschen und nicht durch ihre Weihe überlegen oder mächtiger. Klerikal-autoritäre Machtstrukturen haben in unserer Kirche keinen Platz“, fordern sie. Bewusstes „Vor-der-Tür-Bleiben“ sollte nicht nur den Vertrauensverlust und die Enttäuschung über das, was innen passiert ist, zum Ausdruck bringen, sondern auch das Aufstehen der kfd gegen Verantwortliche, die jahrzehntelang durch Wegschauen, Schweigen und Vertuschen Missbrauch ermöglicht hätten.

Im Anschluss an den Gottesdienst leuchteten die Teilnehmer nicht nur die Eingangstür zur Kirche mit Taschenlampen aus, sondern jeden Winkel von St. Josef, um symbolisch „Licht und Klarheit in die Dunkelheit um den jahrzehntelangen Macht-Missbrauch zu bringen“. Sie sei 32 Jahre im Dienst und habe sicherlich auch einiges mitbekommen, zwar nichts Genaues, aber gesehen, wie versucht wurde, zu vertuschen, berichtete Hansen. „Es gibt viel Dunkel, nicht allein in der Kirche, was in den Seiten passiert, weiß niemand“, sagte sie.

Postkarten unterzeichnet

Deshalb hätten sie bewusst in alle Ecken geleuchtet. Mit der Unterzeichnung von Postkarten schloss sich die Lindenhofer Ortsgruppe den Forderungen der Bundes-kfd an. „Es gab viele positive Rückmeldungen von Frauen“, so Hansen: „Jeder Bischof hat ein Statement abgegeben – manches ändert sich ja auch, aber um die verkrusteten Strukturen aufzubrechen, muss noch viel mehr passieren.“

Eine Frau hatte auf eine eigene Initiative hin Transparente mitgebracht, um die Öffentlichkeit auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Junge Leute, so Hansen, die vorbeigingen, hätten zwar interessiert geschaut, aber seien weitergegangen, ohne die Teilnehmer auf die Aktion anzusprechen. „Das hat was zu tun mit dem Statement der Kirche, man will nichts damit zu tun haben“, bedauerte sie: „Auch da muss sich noch einiges ändern.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019