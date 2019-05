„Wir wollen nur helfen“

Rainer Ziemann und Günther Klein sitzen im Gemeinschaftsraum des Schönauer Seniorentreffs in der Pillauer Straße 15 und unterhalten sich mit Malgorzata (Margarethe) Przybylska. Alle Drei warten auf Kundschaft. Auf Menschen, denen etwas kaputt gegangen ist oder für die etwas genäht werden soll, die aber keinen dicken Geldbeutel haben.

„Hier wohnen viele arme Menschen, denen wir gerne helfen“, berichtet der 80-jährige Ziemann. Von ihm ging die Initiative zu diese Hilfsaktion aus. „Ich habe in Bad Dürkheim so eine Institution gesehen und mir gedacht, das sollte auch auf der Schönau angeboten werden.“ Gesagt getan: am 19. September 2016 öffnete das Reparatur- und Nähcafé erstmals seine Pforten.

Handwerklich erfahren

Kunden bringen hier alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs, die ihre Dienste nicht mehr wie gewünscht tun. Die Senioren reparieren Fahrräder und Radios, erneuern Besenstiele oder machen Bilderrahmen passend. Die Helfer nähen Knöpfe an, säumen und nähen Risse in Rock oder Hose. Auch Günther Klein meldete sich als Helfer. „Ich arbeitete als Werkstattleiter im Ketteler Weg und bin halber Schreiner, habe also schon handwerkliche Fähigkeiten und Erfahrung“, schmunzelte der 67-Jährige. Viele Erfahrungen hat auch Ziemann gesammelt, er war als Reisender für Süßwaren und Lebensmittel in 35 Ländern unterwegs und ist immer noch sehr an Technik interessiert. Alle 14 Tage sind die Helfer montags in der Tagesstätte von 10 bis 13 Uhr anzutreffen und freuen sich, zu helfen.

Malgorzata Przybylska ist an jedem Wochentag in der Pillauer Straße anwesend. „Ich habe immer Arbeit“, sagt die freundliche junge Frau und lässt eine der beiden Nähmaschinen schnurren. Immerhin finden sich zum Mittagessen meist zwischen 40 und 50 Personen ein – da wird immer etwas zum Nähen mitgebracht.

Keine Konkurrenz

Ziemann und Klein sind in den Keller gegangen, in ihre kleine Werkstatt. Hier steht schon ein Fahrrad, das auf einen neuen Kettenschutz wartet. „Wir wollen keine Konkurrenz zum örtlichen Handwerk sein, wir wollen nur helfen. Die Menschen, die zu uns kommen, können sich ja doch nichts Neues kaufen“, erklären sie. „Wir sind auch gerne bei amtlichen Anfragen behilflich, aber nur im Seniorentreff, in die Wohnungen gehen wir nicht.“ Freuen würden sich die Beiden, wenn sich noch ein Elektriker finden würde, der das Team ergänzen könnte.

Wichtig ist den freundlichen Helfern, dass ihre Arbeiten kostenlos sind. Nur die Ersatzteile müssen bezahlt werden. Sollte es trotzdem eine Spende geben, wird diese wieder für Materialien wie Kleber oder Ähnliches verwendet.

Einen großen Wunsch hat auch Malgorzata Przybylska, die für die Näharbeiten zuständig ist. „Eine Overlock-Nähmaschine wäre toll. Da könnten auch noch einige komplizierteren Näharbeiten erledigt werden.“ Vielleicht findet sich ja ein Spender, bei dem so etwas ungenutzt herum steht. In der Pillauer Straße würde die Maschine sehr nützlich sein.

Die Leiterin des Treffs, Gabriele Wolf, freut sich ebenfalls auf weitere Besucher. In gemütlicher Atmosphäre, auch bei Kaffee und Kuchen, könne man in der Pillauer Straße Neues erfahren und nette Gespräche führen, erklärt sie.

Das Reparatur- und Nähcafé im Seniorentreff, Pillauer Straße 15, ist telefonisch unter der Rufnummer 0621/78 12 20 erreichbar und öffnet alle 14 Tage. Der nächste Termin findet am Montag, 27. Mai, 10 bis 13 Uhr, statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019