Wird die Kirche im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt abgerissen?

In diesem Jahr feiert die Gemeinde St. Peter in der Schwetzingerstadt ihren 90. Geburtstag. Doch die Feierlaune wird getrübt. Der Grund: Das Kirchengebäude ist schon seit Jahren renovierungsbedürftig. Momentan scheint ein Abriss die wahrscheinlichste Lösung zu sein. An der Stelle des Gebäudes soll ein Caritas-Pflegeheim gebaut werden.

„Wir haben Aussichten, aber nichts ist konkret“,

...