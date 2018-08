Wirt hält im Spieglschlöss’l Tradition lebendig

Anzeige

Die Luzenberger sind überzeugt: „Von Bayern bis nach Helgoland is unsa Kerwefescht bekonnt.“ Ganz so weit reicht die Bekanntheit des Fests dann wohl doch nicht. Aber die Kerwe beim Fritz im Spiegelschlöss’l ist zweifellos sehr beliebt – und zumindest im Mannheimer Norden ein Begriff. Bei bester Stimmung und guter Laune ging es am ersten Tag mit DJ Tortellini los. Am zweiten Tag spielte das Blaulicht Trio aus Sandhofen.

Höhepunkt ist aber immer der dritte Tag. Dann füllt sich der Biergarten vom Spiegelschlöss’l mit den Gästen, die sich die Rede von Wirt und Kerweborsch Fritz Hoffmann nicht entgehen lassen wollen. Den Einzug Fritz Hoffmanns und dessen Sohn Dennis kündigte Horst Karcher musikalisch an.

Bei seiner Kerwerede zog der Wirt nicht nur seine Stammgäste und einen Nachbarn, zu dem er nicht das beste Verhältnis hat, durch den Kakao. Er verteilte auch so manche Spitze in Richtung Politik. Dass er dem Alkohol abschwören wollte, diese Idee ließ der Kerweborsch schnell fallen. Aus Solidarität zu den Arbeitern der Eichbaum-Brauerei und den Bauern, die vom Anbau von Hopfen und Malz leben, habe er den „dummen Gedanken“ gleich wieder verworfen. Die Gäste im voll besetzten Kerwegarten lachten und applaudierten immer wieder. Nicht fehlen durfte später sein Auftritt als „Kerwe Ali“.