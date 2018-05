Wirtschaft neu ordnen

Anzeige

Ein vom SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld organisierter Abend zum Thema “Gemeinwohl-Ökonomie“ im Neckarauer Volkshaus befasste sich mit der sozialen Ungleichheit, grassierenden Altersarmut und Klimawandel. Antwort auf die Fragen, wie damit umgegangen werden soll, fand dabei die Bewegung „Gemeinwohl-Ökonomie“ (GWÖ), die einen Ansatz bietet, das Grundproblem der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung – die Verwechslung von Ziel (Gemeinwohl) und Mittel (Geld) – zu überwinden.

Umdenken erforderlich

Die Referenten Joachim Langer und Uwe Treiber legten die Grundsätze der Wirtschaftsform dar. Diese orientiere sich an einer Wertvorstellungen, die allen Menschen nachhaltige gesellschaftliche Teilhabe ermögliche. Natürliche Ressourcen sollen allen zu Gute kommen. Dafür sei ein gesellschaftliches Umdenken erforderlich. Konsumverhalten, gesellschaftliches Leben und unternehmerisches Handeln müssten neu überdacht werden. Wie das in der Praxis umsetzbar sein kann, weiß Treiber am besten: Der Inhaber einer Wieslocher Druckerei legt Wert auf zufriedene Mitarbeiter und umweltverträglich produzierte Materialien. Er verzichtet bewusst auf höhere Gewinne, ist dennoch erfolgreich.

Matthias Krebs von der strategischen Steuerung der Stadt Mannheim erklärte, dass es Bestrebungen gebe, Gemeinwohlökonomie voranzubringen. Auch der zweite Referent Joachim Langer verlangte Anreize für Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften, zum Beispiel um Ressourcen und Energie zu sparen. zg