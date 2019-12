Witz und Können in Harmonie

Das gab es noch nie im Theodor-Fliedner-Haus: Die Stühle reichten nicht aus. und es waren auch keine mehr da, die hätten aufgestellt werden können. Rahel Mangold von den Kulturevents war überwältigt: „So viele Besucher hatten wir noch nie. Der Saal ist fast zu klein.“ Was diejenigen, die einen Sitzplatz ergattert hatten, noch erleben durften, riss sie dann doch fast von den Stühlen. Denn die Chorissimen begeisterten mit ihrem Humor und ihren anspruchsvollen Liedtexten. Sie ließen das Theodor-Fliedner-Haus in der Vorweihnachtszeit mächtig swingen.

Feinster A-cappella-Gesang, gepaart mit einer Prise musikalischen Humors – das ist das Rezept der vier Sänger Bodo Beck, Dirk Garbe, Bernhard Nowag, Bernd Bockmeyer und des Pianisten und Dirigenten Malte Zimdahl. Die Konzerte der Chorissimen verlässt kein Zuhörer ohne ein Lächeln auf den Lippen. Lang anhaltender Beifall und die laute Forderung nach einer Zugabe waren die Folge.

Die Sänger verbinden Barbershop-Klassiker aus den 1960ern mit aktuellen Liedern bekannter A-cappella-Gruppen und schaffen somit eine spannende Mischung aus Bekanntem und Neuem.

Von klassisch bis modern

Im Theodor Fliedner Haus hatten sie ein ganzes Weihnachtsprogramm im Gepäck und begeisterten das Publikum mit Gewohntem und Ungewohntem: Von klassischen Weihnachtsliedern bis swingigen Christmas-Hits, von wunderbaren Balladen bis stimmungsvollen Pop-Songs – in diesem Programm war für jeden etwas dabei, das ihn begeisterte. Schließlich wurde als zweite Zugabe noch einmal das Lied „Rudolph, the red-nosed reindeer“ angestimmt. Dazu leuchtete noch einmal die rote Nase des Rentieres auf.

„It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ war ein schöner Einstieg in den musikalischen Nachmittag. „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“ von den Hollies, führte nahtlos weiter. „,Es ist ein Ros’ entsprungen‘ erinnere nicht an Pferde im Stall, sondern an eine Blume“, unterstrichen die Sänger. Darauf folgte ein erstes Mal „Rudolph, the red-nosed reindeer“ und bei „Chocolate Chip Cookies“ traten die Sänger sogar mit Rührschüssel und elektrischem Rührgerät auf.

Conrad Franz Xaver Gruber schrieb 1818 die Melodie zum bekanntesten Weihnachtslied der Welt, „Stille Nacht, heilige Nacht“, das Joseph Mohr 1816 gedichtet hatte. „Beides waren übrigens keine US-Amerikaner sondern Österreicher“, wie die Musiker hintersinnig erklärten. Auf „Let it snow, let it snow, let it snow“, folgte „Merry Christmas to You“ von Maggie Reilly.

Eine Hommage an die Liebe in vielen verschiedenen Sprachen – sogar auf finnisch war das Lied „Ich will’s in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen: Ich liebe dich“ von Bodo Wartke. Da blieb bei den Besuchern kaum ein Auge trocken vor Lachen.

Zuhörerin Thea Herde war begeistert von dem Konzert: „Einfach nur super.“ „Es hat uns auch Spaß gemacht, hier aufzutreten und vor ihnen zu singen“, bedankte sich Malte Zimdahl dann bei dem Publikum.

Für Rahel Mangold schloss sich mit diesem Auftritt ein dreifacher Kreis: „Zum einen steht das Jahresende vor der Tür. Zum Zweiten begann die Reihe von Kulturevent Feudenheim mit einem Konzert der Chorissimen – und zum Dritten besteht der gemeinnützige Verein, der diese Kulturreihe ins Leben gerufen hat, nun seit einem Jahr.“

