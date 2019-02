Wohnen am Benz-Bad?

Die Bezirksbeiräte auf dem Waldhof und in der Gartenstadt können vorerst aufatmen: Der Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt und Technik hat bei seiner Sitzung am Dienstag die Pläne der Stadt, für ein 1,8 Hektar großes Gelände nordöstlich des Carl-Benz-Bads in der Gartenstadt einen Bebauungsplan aufzustellen, von der Tagesordnung genommen. Am 23. Januar hatten die Bezirksbeiräte das Ansinnen der Verwaltung einstimmig zurückgewiesen. Wie berichtet, sollten dort nach Vorstellung der Stadtplaner zwischen 10 und 30 Wohneinheiten entstehen – unter anderem ein mehrgeschossiges Gebäude. Außerdem sollte die soziotherapeutische Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt einen Neubau erhalten. Die Bezirksbeiräte hatten eine separate Planung allein für dieses kleine Gebiet abgelehnt und ein Gesamtkonzept gefordert, dass das Carl-Benz-Bad mit einschließt. Dort könnte unter Umständen ein Hallenbadkomplex entstehen – für den möglicherweise ein Teil des Geländes gebraucht werde. Außerdem befürchten die Bezirksbeiräte, dass es Konflikte zwischen Lärmschutz und Badnutzung geben könnte. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019