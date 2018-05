„Wollen erdverbunden sein“

Anzeige

„Selbst Verantwortung zu übernehmen, das fällt schwer. Den nächsten Schritt zu machen, das Alte hinter sich zu lassen“, interpretierte Pfarrerin Susanne Komorowski in Anlehnung an die Rückkehr von Jesus Christus in den Himmel Gottes. Ursprünglich hätte der feierliche Gottesdienst der evangelischen Johannis-Gemeinde an Christi Himmelfahrt, der unter dem Motto „Zwischendrinsein…“ stand, unter freiem Himmel im benachbarten August-Bebel-Park stattfinden sollen. Aufgrund der regnerischen Witterung verlegten die Organisatoren die Veranstaltung in die Lukaskirche.

Dort spielte das Bläserensemble Mannheim-Süd mehrere Stücke wie „Ich singe dir mit Herz und Mund“, die Gemeinde sang dazu, zwei Kirchenältesten erzählten Kurzgeschichten.

Wie schmerzhaft der Verlust eines nahestehenden Menschen sein kann, wenn dieser in den Himmel auffährt, einen unbesetzten Teller am Mittagstisch zurücklässt, davon berichtete die Kirchenälteste Terese Zink in ihrer Lesung.