Workshop auf dem Alten Messplatz

Den eigenen Alltag nachhaltiger gestalten, selbst aktiv werden und dabei noch Spaß haben – für alle, die schon immer mal eigene Projekte umsetzen wollten und sich praktische Anleitung wünschen bietet das Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. im August eine Reihe von Open-Air-Workshops auf dem Gelände des Jugendparks ALTER in der Neckarstadt, Alter Messplatz, an. Immer donnerstags gibt es dort vom 6. bis 20. August die Möglichkeit, nachhaltige Alternativen für den eigenen Alltag selbst zu entwerfen. Die gesamte Reihe wird gefördert aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Projekts „Co-Creating Change“. Los geht es am 6. August, 17 bis 19 Uhr, mit Upcycling-Projekten und Referentin Rajya Karumanchi-Dörsam. Wiederverwerten statt wegwerfen lautet die Devise. Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter info@eine-welt-forum.de. aph

