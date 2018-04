Wortgefechte mit Augenzwinkern

Anzeige

Zigarettenqualm bis unter die Decke, volle Räume, Stuck an den Wänden und leicht schmutzige Fenster - Einspänner, Verlängerter, Kapuziner oder eine Melange? Assoziationen bei dem Wort „Kaffeehausgeschichten“, und eine Melange aus Texten verschiedenster Autoren ist das Programm der beiden charismatischen Schauspieler Elisabeth Auer und Mathias Wendel in der Tat. Eine Verbindung zu Turley und den schönen alten Kasernen, die auch den Charme der Kaiserzeit widerspiegeln, ist schnell geschaffen.

Denn es gibt seit Ende März die „Turley Kultur-Events“, die den Bewohner eine Plattform für kulturelle Unterhaltung bietet. Rahel Mangold, die Initiatorin, sieht einen Traum verwirklicht, sie wollte ungewöhnlichen Künstlern außerhalb genormter Spielstätten eine Bühne verschaffen. Eine in der Nähe und eine, zu der auch Menschen Zugang haben, die nicht so häufig außerhalb ihres Quartiers zu Veranstaltungen gehen.

Vergnüglicher Abend

Mit den beiden Akteuren war dies wohl gelungen. Mathias Wendel kennt man gut in Mannheim, wo er als freier Künstler lebt. Ein vielseitiger Mann, der als Regisseur, Schauspieler und bildender Künstler mit Atelier tätig und leitete von 2004 bis 2014 zusammen mit Rainer Escher den Jugendklub des Theaters im Pfalzbau. Seine sonore, wohl temperierte Stimme setzte er an diesem Abend wie üblich gekonnt ein, um mit seiner nicht weniger begabten Kollegin Elisabeth Auer Köstliches zum Thema Kommunikation zwischen den Geschlechtern vorzutragen. Elisabeth Auer erhielt am Nationaltheater in Mannheim 1980 ihr erstes Engagement. Weitere Stationen sind das Staatstheater Karlsruhe und zuletzt von 2000-2005 das Theater und Orchester Heidelberg. Seit 2006 folgen freie Produktionen und Gastspiele in Deutschland und der Schweiz. Außerdem arbeitet die Schauspielerin freiberuflich als Gast an verschiedenen Theatern und kehrte in der Spielzeit 2017/18 zurück ans Theater und Orchester Heidelberg. Die beiden bildeten ein perfektes Paar, waren gut auf einander eingestimmt und sorgten für viele Lacher.