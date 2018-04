Zander und Merlan heiß begehrt

Anzeige

Die Uhr zeigte noch nicht einmal die Mittagszeit an, als die lange Schlange der wartenden Menschen bereits bis auf die Straße reichte. Auch in diesem Jahr zog es wieder unzählige Menschen zum ASV Früh-auf. Alle wollten sich das beliebte Fischessen an Karfreitag nicht entgehen lassen.

Nachdem die Sportfischer 1999 das Grundstück in der Lilienthalstraße (auf dem sie dann ein Jahr später auch ihr Vereinshaus bauten) erworben hatten, laden sie seit Karfreitag 2001, also bereits seit 18 Jahren, zu dem allseits beliebten Ereignis ein. Über 40 Helfer, zu denen nicht nur die Vorstände und Vereinsmitglieder zählten, waren wieder notwendig, um diese Veranstaltung auszurichten.

Von weit her gekommen

„Ohne die Hilfe unserer Kinder und deren Freunde, die uns immer wieder unterstützen, wäre die Veranstaltung in der Form nicht machbar“, erklärte Vorstand Willi Krauß. Ganz stolz ist man beim ASV Früh- auf, dass die Gäste an diesem Tag nicht nur aus der mittelbaren Umgebung kamen. Viele der Besucher waren auch von außerhalb von Mannheim gekommen, was an den Autokennzeichen mit WO, HP und HD klar erkennbar war.