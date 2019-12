Zaubersamen schicken Baum in den Himmel

Voller Vorfreude auf die himmlische After-X-mas-Party landete der Wunschzettel-Engel Abtl. Mannheim-Nord im Sandhofer Freibad. Ein letztes Geschenk war übrig: für seinen Kollegen, den Freibad-Schutzengel Felix. „Dein Wunsch erstaunt mich“, sprach er, als er neben der gelb-orangen Rutsche landete, „wieso wünschst du dir mehr Grün?“

„Früher war überall und ringsum mehr Grün“, beschwerte sich Felix, „und es wäre noch öder, wenn ich nachts nicht immer gewässert hätte!“ Was wohl auch der Grund war, warum sich der Bademeister immer gewundert hatte, wenn morgens soviel Wasser in den Becken fehlte.

Der Engel zog ein grün-goldenes Päckchen aus seinem Geschenke-Rucksack. „Das sind Zauber-Wurzel-Samen-Körner. Unempfindlich gegen Trockenheit. Für jedes Korn brauchst du nur einen Tropfen Wasser. Aber hier steht, du musst in Gedichtform sagen, was wachsen soll! Wer sich das wohl ausgedacht hat?“

Schutzengel Felix wunderte sich bei himmlischen Geschenken über nichts, nahm eine Handvoll goldener Körner, warf sie zwischen die dürren Hecken und benetzte sie mit Chlorwasser aus dem Nichtschwimmerbecken.

Jetzt noch ein Gedicht: „Der Sommer im nächsten Jahr soll viele Bienen locken – mit Blüten, auf denen auch Schmetterlinge hocken. Drum blühe und wachse Bienenbaum, Rosenbusch und Schmetterlingsflieder – da lassen sich Brummer und Summer gern nieder.“

Wundersames Chlorwasser

Die Zauber-Wurzel-Samen-Körner zeigten eine verblüffende Wirkung: Büsche und Sträucher wuchsen blitzschnell – und schon sprossen die ersten Knospen. „Na, das ging aber schnell“, staunte der Wunschzettel-Engel, „muss wohl an deinem Spezial-Wasser liegen!“ Felix lächelte. Ja, in der Tat: Sein Chlorwasser war etwas ganz Besonderes – gewürzt mit Freude und Spaß am letzten Sommer; dem Stolz, schwimmen gelernt zu haben; der Begeisterung beim Hunde-Schwimmen.

Bevor der Wunschzettel-Engel weiterflog, sprach er noch eine Warnung aus: „Tannenbäume wünschst du dir besser erst nach Weihnachten. Das sind Himmelsbäume, die haben jetzt Heimweh.“ Mit dieser wundersamen Botschaft ließ er Felix alleine, der ebenfalls losflog, um Sandhofen zu begrünen.

Den heimlichen Lauscher hatten beide Engel nicht bemerkt. Herr Hektisch, zu später Stunde über den Zaun gestiegen, war geflohen vor Frau Hecktischs übler Laune, da er vergessen hatte, einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Jetzt flunkerte er ihr vor – was besonders zu Weihnachten sehr verwerflich ist – dass er den Baum noch abholen müsse. Ihm war eingefallen, dass er im Freibad einen ausgraben könnte.

Stolz auf die Dichtkunst

Herr Hektisch hörte zwei Stimmen von Zaubersamen erzählen und sah das schnell wachsende Grün. Auch die Tannenbaum-Warnung hörte er wohl, aber der weihnachtliche Friede im Hektischen Haus war wichtiger. In dem Rosenbusch, der plötzlich vor ihm aus dem Boden schoss, hingen noch zwei goldene Körnchen. Herr Hektisch nahm sie, steckte eines davon in den mitgebrachten Topf, füllte Erde ein und benetzte sie mit zwei Tropfen Freibad-Wasser. „Wachse, wachse Tannenbaum – dann kann ich mich nach Hause traun.“ Stolz auf seine Dichtkunst verschwand er.

Vor dem Hektischen Haus angekommen, steckte schon eine stattliche Tanne im Topf. Oh Weihnachtswunder: Sogar ein Stern glitzerte auf der Baumspitze. Frau Hektisch sah mit Wohlgefallen Tanne samt Stern, die immer schneller hoch oben im dunklen Nachthimmel verschwand. Und sie sah auch, dass die unteren Zweige schon weit über den Nachbarzaun hingen. „Wo sollen wir die nach Weihnachten einpflanzen“, sie legte den Kopf weit zurück in den Nacken – die Tanne wuchs noch immer. Herr Hektisch fürchtete, dass der zweite Tropfen Freibadwasser zu viel gewesen war. Die Tannenzweige erbebten, der Topf ruckelte und wackelte, und wie bei einem Raketenstart begann Herr Hektisch zu zählen. „10-9-8-7 . . .“. Ratsch – mit einem Ruck riss die Tanne ihre Wurzeln aus dem Topf und sauste gen Himmel.

Von wegen Unkraut

„Woher hast du diesen Baum?“, fragte Frau Hektisch. „Zu Weihnachten will eine Tanne nach Hause“, sprach Herr Hektisch weise, „das sind Himmelsbäume – da packt sie das Heimweh!“ Frau Hektisch warf ihm einen gänzlich unweihnachtlichen Blick zu, sprach „Glühwein gibt‘s erst wieder zu Silvester“ und verschwand im Haus. In seiner Hosentasche ertastete Herr Hektisch das letzte Zauberkorn. Er schnappte sich den leeren Blumentopf. Aber wie einen Weihnachtsbaum erdichten, der keine Tanne war? Sein Blick fiel auf das wild wuchernde Efeu: „Pah, Unkraut“. „Frechheit“, flüsterte das Efeu“, ich tue nur, was ich soll, klammere mich fest, biete Unterschlupf für Spinnen und andere Ungeheuer, damit sie nicht in eure Betten krabbeln.“

Festklammern! Das hörte Herr Hektisch mit Wohlgefallen. Er grub das Efeu aus und setzte es zusammen mit dem letzten, goldenen Korn in den Topf. „Efeu, mach’ dich bereit. Verwandle dich zur Weihnachtszeit in der Ehegattin Traum – vom festlichen Weihnachtsbaum.“

Ein zartes Wispern kam aus dem Topf und ein Baumstamm, von Efeu und Tannenzweigen umschlungen, drängte heraus. Die Efeu-Tanne, geschmückt mit Kerzen und bunten Glaskugeln, wuchs, bis sie auf Augenhöhe mit Herrn Hektisch war. „Na, wie war das mit Unkraut?“

Herr Hektisch schwieg und hoffte, dass mit dem Efeu-Weihnachtsbaum keine Spinnen oder andere Ungeheuer ins Hektische Haus einzogen. Aber zu Weihnachten sollten auch die Asyl finden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019