Zeit mit Pferden stärkt Selbstvertrauen

Die neun- und zehnjährigen Mädchen und Jungen besuchen die von den Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes Anna Schuler und Ute Weber geleitete Kindergruppe „Spielen und Lernen“, die sich jeden Freitag im Anschluss an den Unterricht in der Rheinauschule trifft. Ein üppiges Picknick, das die Lions-Damen getreu dem Motto ihres Clubs „Wir machen Mannheimer Kinder stark!“ liebevoll vorbereitet hatten, ließ die Kinder Kraft schöpfen. Kurze Zeit später kamen Lea, Emely, Maria, Miri und Christo auf dem Gelände der Reitgemeinschaft Neckarau erstmals in Kontakt mit den Tieren ihrer Träume.

In Begleitung von Simone Volckmann sowie den beiden in der Ausbildung zur Reittherapeutin befindlichen Helferinnen Barbara Grimmer und Christin Schmitt geht es auf den drei gutmütigen Ponys einmal um das Gelände. Von Zeit zu Zeit erteilen die Begleiterinnen kurze Anweisungen, geben Ratschläge, loben und korrigieren. Nie im Befehlston, sondern stets aufmunternd und helfend. Dementsprechend spürbar entspannt ist die Atmosphäre.

„Beim Umgang mit den Pferden sollen Komponenten gefördert werden, die sich im Leben nachhaltig umsetzen lassen: Geduld mit Tieren und anderen Teilnehmern, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Sozialkompetenz und Kameradschaft“, erklärte Iris Krämer. Ein wichtiges Anliegen der Projektbegleiterinnen ist es, das Selbstvertrauen der jungen Menschen zu stärken. Das Reiten bereite allen Kindern großes Vergnügen. Wichtig ist allerdings auch das Erlernen der Vorbereitungen. Michaela Fähnle zeigt ihnen den Umgang und die Pflege von Pferden am Beispiel des geduldigen Isländers Sorty.

Auch Streicheleinheiten für die Pferde als Dank für das gemeinsame schöne Erlebnis gehören dazu. „Das sind schöne Tiere, die haben ein weiches Fell und schöne Haare“, stellen Miri (9 Jahre) und sein Freund Christo (10 Jahre) fest.“ Simone Volckmann möchte nicht, dass die Kinder etwas tun müssen. „Sie sollen selber versuchen und entscheiden, nicht aufgeben, sondern immer neu ihre Grenzen suchen, damit sie nach gutem Gelingen entsprechend stolz auf sich selber sein können.“

Die trotz Konzentration oft strahlenden Gesichter zeigen, was das den Kindern bedeutet. Weitere Reiterlebnis-Nachmittage sollen schon bald folgen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.07.2018