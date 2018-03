Zivilcourage auf dem Stundenplan

Anzeige

Männer in weißen Kitteln, junge Menschen in schwarzen Westen mit hellen Streifen sowie einem bunten Luftballon in der Hand und ein Polizist tummeln sich an dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Rheinauschule. Ein Experiment? So sicher sind sich die 25 Teilnehmer nicht wirklich. Alles was sie wissen ist: Die Gruppe, die am Ende die meisten Punkte sammelt, gewinnt 500 Euro. Und um den Preis zu bekommen, sind die Schüler bereit, in den gespielten moralischen Situationen zu reagieren – und dabei auch an ihre Grenzen gehen müssen.

Die Förderschüler der achten und neunten Klasse werden in Gruppen eingeteilt, und die Teamleiter in den weißen Kitteln beschreiben Fälle, in denen sich die Schüler entscheiden müssen. In Mannheim findet das Projekt von „InsideOut“ zum ersten Mal statt, erzählt Schulleiterin Valerie Wildenmann. Das Projekt wird hauptsächlich durch den Sponsor SiMA e.V. (Sicherheit in Mannheim) finanziert. Die restlichen Kosten trägt der Freundeskreis vom SBBZ Rheinauschule. Stefan Raab, der eigentlich Regisseur ist und mit Alexeij Boris das Spiel konzipiert hat, führt eine Gruppe an und erklärt ihnen die Situation: Jeder der Schüler nimmt eine bestimmte Rolle ein.

Das Projekt und das Team Das Projekt am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Rheinauschule (SBBZ) wird hauptsächlich durch den Sponsor SiMA (Sicherheit in Mannheim) finanziert. Die restlichen Kosten trägt der Freundeskreis der Schule. Die Bildungseinrichtung mit Förderschwerpunkt Lernen ist gemeinsam mit der Grundschule in einem über 100 Jahre alten Gebäude mit großem Hof und Garten untergebracht. Ein Team von rund 22 Pädagogen unterrichtet in den Klassenstufen eins bis neun rund 115 Schüler. 35 Mädchen und Jungs werden in inklusiven Maßnahmen von Sonderschullehrern betreut. Weitere Infos unter www.demokratie-leben.de/radikalisierungspraevention und unter der Telefonnummer: 0621/2 93 65 83. cap

In dem Fall überfällt in einer Trutzburg ein Schmied einen reichen Kaufmann aus dem Nachbarort, der daraufhin verletzt und bewusstlos ist. Der Bürgermeister hat kein Interesse den Mann ins Krankenhaus zu bringen.