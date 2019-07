Zoobesuch mit Orgel und Flöten

„Viechereien, tierisch-musikalisch“ ist der Titel eines Konzerts am Sonntag, 21. Juli, in der Kulturkirche Epiphanias (Andreas-Hofer-Straße 39) in Feudenheim. Zu allen Zeiten ließen sich Komponisten von allen möglichen Tieren zu Kompositionen inspirieren – vom Flohlied aus der Renaissance bis zum zeitgenössischen Gürteltier-Tango. Mitwirkende des Konzerts sind das Blockflötenquartett Flaute cantabile, hinter dem Ellen Weinel, Christina Klose, Josephine Janicki und Claudia Stein stehen, sowie Ursula Trede-Boettcher an der Orgel. Sie versprechen einen „musikalischen Zoobesuch“ mit Flöhen, Bären, Nachtigallen, einem Maultier, Glühwürmchen, Hühnern, Eseln und anderen Tieren. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019